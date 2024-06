Mercedes Rus se reunió con la familia del policía que murió atropellado por conductor borracho

La titular de la cartera mantuvo una reunión en la explanada del Polo Judicial Penal con los familiares del policía Leonardo Alarcón (35) y el preventor de Godoy Cruz Santiago Velázquez (23), quienes murieron tras el accidente en Godoy Cruz ocurrido el 3 de mayo pasado. "Venimos acompañando a las familias porque esta tragedia involucró a una víctima de la familia policial. Alarcón era miembro del Ministerio y sentimos que nos han tocado personalmente con este caso. Por eso este acompañamiento tan activo", dijo la funcionaria.

Hugo Martín Rodríguez.jpg Hugo Rodríguez, el protagonista dela accidente en Godoy Cruz.

A su vez, consideró que el caso debe encuadrarse como un doble homicidio simple con dolo eventual, que es justamente lo que se está discutiendo en la Justicia durante estos días. "Es de ciencia ficción pensar que alguien que se sube al volante con 5 veces más de alcohol de lo permitido, no piense que dentro de las posibilidades puede haber un resultado fatal como el que hubo. Además de eso le sumamos el exceso de velocidad en más del doble, la supuesta evasión del control. Es un conjunto de conductas que dejan en claro que no puede pensarse que la persona no visualizó un resultado gravísimo como el que tuvimos", consideró.