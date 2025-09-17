Inicio Policiales Megatecnología
Delitos Económicos

Megatecnología: la fiscal y los denunciantes de 147 estafas pidieron que la única imputada siga presa

La jueza Alejandra Alonso debe resolver si Daniela Heinrich, imputada por estafas, sigue presa con tobillera o si queda libre mientras avanza la producción de pruebas, como pidieron los defensores

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
El colombiano Cristhian Holguín

El colombiano Cristhian Holguín, fundador de Megatecnología, está prófugo como la hermana Alejandra Holguín. La cuñada enfrenta el proceso judicial por estafas.

Los abogados de la única detenida e imputada por el delito de estafas genéricas en el caso Megatecnología pidieron que la mujer sea liberada mientras avanza el proceso judicial que ya acumula 147 denuncias por $200 millones aproximadamente. Sin embargo, la fiscal investigadora, la representante legal de los denunciantes y algunos de ellos que tuvieron acceso a la palabra consideraron que Daniela Heinrich, quien fue cajera y administradora, debe seguir detenida porque podría fugarse y/o entorpecer la producción de pruebas.

Todo esta secuencia sucedió este miércoles por la mañana en la sala de audiencias 23 del Polo Judicial durante una audiencia a cargo de la jueza penal Alejandra Alonso, quien fijó un cuarto intermedio hasta la semana próxima cuando resolverá si Daniela Heinrich -cuñada del fundador de Megatecnología y empleada y directiva de la empresa al momento de los hechos que se investigan- sigue detenida o recupera la libertad mientras Delitos Económicos avanza con la pesquisa.

Los abogados de Heinrich argumentaron que la mujer no se fugará ya que tiene 3 hijos en edad escolar, lo que ameritó que le concedieran el beneficio del arresto con tobillera no en su casa en un barrio privado de Maipú, sino en el domicilio de la madre, en Guaymallén.

Megatecnología-Allanamientos
Megatecnología cerró sus puertas en agosto y acumula 147 denuncias por estafas por $200 millones. La libertad de la única detenida e imputada debe resolverse en breve.

Megatecnología cerró sus puertas en agosto y acumula 147 denuncias por estafas por $200 millones. La libertad de la única detenida e imputada debe resolverse en breve.

La cuñada del dueño de Megatecnología

Los defensores garantizaron que no afectarán la producción de pruebas, ofrecieron que se aumente el monto de la fianza ya concedida y confirmaron que Daniela Heinrich y los hermanos Holguín tienen la voluntad de devolverles a los denunciantes el dinero que pagaron por computadoras e insumos que nunca recibieron. De hecho, algunos denunciantes ya cobraron con acuerdo de la Fiscalía y de la querella aportada por el Ministerio de Seguridad.

Para ellos, es una cuestión puramente económica que se repara con dinero. Para la Fiscal, la querella y las víctimas es mucho más, ya que, consideran, hubo engaño al cobrarles por bienes que no les entregaron.

La fiscal Mariana Pedot, la abogada querellante Susana Soletti y algunos denunciantes dijeron, durante la audiencia judicial, que el riesgo de fuga está latente ya que la imputada y detenida Daniela Heinrich (41) tiene parentesco directo con el fundador de Megatecnología, quien huyó a Panamá el 19 de agosto en vuelo desde El Plumerillo, y con la hermana de éste.

"Esto ha sido una mega estafa", dijo una de las damnificadas que es abogada y aportó detalles jurídicos y procesales que la jueza Alonso podría tener en cuenta al momento de decidir. Como que en total hay 147 denuncias y la gran mayoría de éstas faltan la recepción de declaraciones y la producción de más pruebas tras lo cual podría arriesgar hasta 50 años de prisión.

A propósito, la fiscal Pedot anticipó que Heinrich ya está implicada en 10 causas por estafas genéricas, que en breve lo estará en 7 más y que finalmente será imputada en la totalidad de las denuncias.

La Fiscalía, la querella y los denunciantes coincidieron en la necesidad de que todos los afectados recuperen el dinero que pagaron antes de que la Justicia defina la situación procesal de Daniela Heinrich, que podría agravarse con el dictado de la prisión preventiva.

Megatecnología-Carteles
El local cerrado de Megatecnología en medio del aluvión de denuncias por estafas, que ya suman 147.

El local cerrado de Megatecnología en medio del aluvión de denuncias por estafas, que ya suman 147.

Los hermanos Holguín siguen prófugos

La Fiscalía de Delitos Económicos dijo que Cristhian Holguín podría estar en su Colombia natal mientras que Alejandra Holguín estaría en Chile tras haber cerrado el local comercial ubicado en Morón 130 de Ciudad.

Que Daniela Heinrich tenga a familiares en el exterior, como los cuñados Holguín, presupone -para la fiscal y los afectados- que podría escapar ya que tendría adónde ir y contactos, como lo hicieron los Holguín.

Durante la audiencia, la fiscalía reveló un dato clave que podría complicar un poco más a la mujer: de acuerdo a actas de la sociedad anónima, fue responsable legal y administradora de la empresa Megatecnología hasta el 8 de agosto cuando fue desafectada y su lugar fue tomado por Cristhian Holguín. "Fue una maniobra para despegarla ya que más tarde Holguín se fugó", dijeron los afectados.

Temas relacionados:

Te puede interesar