Megatecnología: la fiscal y los denunciantes de 147 estafas pidieron que la única imputada siga presa

Megatecnología-Allanamientos Megatecnología cerró sus puertas en agosto y acumula 147 denuncias por estafas por $200 millones. La libertad de la única detenida e imputada debe resolverse en breve.

La cuñada del dueño de Megatecnología

Los defensores garantizaron que no afectarán la producción de pruebas, ofrecieron que se aumente el monto de la fianza ya concedida y confirmaron que Daniela Heinrich y los hermanos Holguín tienen la voluntad de devolverles a los denunciantes el dinero que pagaron por computadoras e insumos que nunca recibieron. De hecho, algunos denunciantes ya cobraron con acuerdo de la Fiscalía y de la querella aportada por el Ministerio de Seguridad.

Para ellos, es una cuestión puramente económica que se repara con dinero. Para la Fiscal, la querella y las víctimas es mucho más, ya que, consideran, hubo engaño al cobrarles por bienes que no les entregaron.

La fiscal Mariana Pedot, la abogada querellante Susana Soletti y algunos denunciantes dijeron, durante la audiencia judicial, que el riesgo de fuga está latente ya que la imputada y detenida Daniela Heinrich (41) tiene parentesco directo con el fundador de Megatecnología, quien huyó a Panamá el 19 de agosto en vuelo desde El Plumerillo, y con la hermana de éste.

"Esto ha sido una mega estafa", dijo una de las damnificadas que es abogada y aportó detalles jurídicos y procesales que la jueza Alonso podría tener en cuenta al momento de decidir. Como que en total hay 147 denuncias y la gran mayoría de éstas faltan la recepción de declaraciones y la producción de más pruebas tras lo cual podría arriesgar hasta 50 años de prisión.

A propósito, la fiscal Pedot anticipó que Heinrich ya está implicada en 10 causas por estafas genéricas, que en breve lo estará en 7 más y que finalmente será imputada en la totalidad de las denuncias.

La Fiscalía, la querella y los denunciantes coincidieron en la necesidad de que todos los afectados recuperen el dinero que pagaron antes de que la Justicia defina la situación procesal de Daniela Heinrich, que podría agravarse con el dictado de la prisión preventiva.

Megatecnología-Carteles El local cerrado de Megatecnología en medio del aluvión de denuncias por estafas, que ya suman 147.

Los hermanos Holguín siguen prófugos

La Fiscalía de Delitos Económicos dijo que Cristhian Holguín podría estar en su Colombia natal mientras que Alejandra Holguín estaría en Chile tras haber cerrado el local comercial ubicado en Morón 130 de Ciudad.

Que Daniela Heinrich tenga a familiares en el exterior, como los cuñados Holguín, presupone -para la fiscal y los afectados- que podría escapar ya que tendría adónde ir y contactos, como lo hicieron los Holguín.

Durante la audiencia, la fiscalía reveló un dato clave que podría complicar un poco más a la mujer: de acuerdo a actas de la sociedad anónima, fue responsable legal y administradora de la empresa Megatecnología hasta el 8 de agosto cuando fue desafectada y su lugar fue tomado por Cristhian Holguín. "Fue una maniobra para despegarla ya que más tarde Holguín se fugó", dijeron los afectados.