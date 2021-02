"Me re cagó a palos mal": los aterradores mensajes de Úrsula antes del femicidio

"Úrsula avisó, fuimos a hacer la declaración y les chupó un huevo. Nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está muerta. Ojalá se haga justicia por ella y por todas”, tuiteó una amiga desde su cuenta @MiliiAlmiron agregando una captura de pantalla del chat que mantenía con la víctima del femicidio.

"Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo amiga", decía Úrsula Bahillo.

"¿A vos te pegaba?", le pregunta a lo que ella contestó: "Sí amiga. Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié".

En más mensajes, que datan de noviembre del 2020, Úrsula relata uno de los momentos en los que, según cuenta, la "re cagó a palos mal".

"Estoy temblando. No me respondas nada de lo que te digo. Me re cagó a palos mal. Y esta vez fue muy posta", dice.

"Pasamos por una calle donde él está trabajando de albañil con el tío y había al lado dos minas. Una me miró y dijo ´¿qué mira la cornuda?’. Empecé a putearlo mal y se armó alto quilombo. Me cagó a palos mal", cuenta sin que el o la destinatario reaccione.

Femicidio de Úrsula Bahillo

La joven de 19 años fue asesinada de varias puñaladas en un femicidio ocurrido en la ciudad bonaerense de Rojas, por el que quedó detenido su exnovio, un policía bonaerense, lo que generó una protesta frente a la comisaría local donde hubo destrozos y disparos de balas de goma.

Úrsula Bahillo fue encontrada muerta a puñaladas en una zona rural donde había sido citada por su expareja, Matías Ezequiel Martínez, un oficial de policía bonaerense de 25 años que estaba con carpeta psiquiátrica desde septiembre del 2020 y que intentó suicidarse luego del crimen.

La víctima ya había denunciado a Martínez por violencia de género por lo que había una medida de restricción perimetral.

El policía, que se desempeña en un Destacamento de San Nicolás pero estaba con licencia psiquiátrica hace unos cinco meses, quedó detenido en sede policial a disposición de la justicia acusado de "homicidio calificado por violencia de género" (femicidio).

Tras conocerse la lamentable noticia, vecinos, familiares y amigos protagonizaron una protesta en la Comisaría de la zona.