Masacre en la escuela: un adolescente tenía todo planeado para realizar un atentado masivo

escuela-atentado-adolecente-caballito El adolescente tenía un meticuloso plan para realizar un tremendo ataque en una escuela.

Escuela en la mira: un fanático nazi y de asesinos en masa

Durante la pesquisa, los investigadores determinaron que el adolescente mostraba una "marcada admiración por el régimen nacionalsocialista nazi" y "glorificaba a distintos atacantes múltiples".

Con la orden de la jueza María Romilda Servini, la PFA allanó el domicilio y secuestró un arsenal de elementos, que tenían como destino una escuela:

Varias réplicas de armas de fuego (pistolas, un revólver y un subfusil).

Dos cuchillos, municiones, gas pimienta y botellas tipo "molotov".

Una carta de despedida ante un posible suicidio.

El detalle más escalofriante se encontró en la réplica del subfusil: tenía inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant (Nueva Zelanda), Anders Breivik (Noruega) y Rafael Solich (alias “Pan Triste”), autor de la masacre de Carmen de Patagones.

escuela-atentado-adolecente-ataque La Policía Federal Argentina (PFA) desbarató un plan de "masacre escolar" e incautó varios elementos.

El plan de ataque en la escuela para noviembre

Los agentes también hallaron un escrito donde el joven describía su plan de ataque en la escuela, previsto para este mes de noviembre.

El atentado contemplaba realizar una amenaza en un shopping cercano al colegio para crear una distracción. Luego, ingresaría al establecimiento simulando ser policía, aislaría a los alumnos en las aulas y ejecutaría el tiroteo.

El adolescente argentino quedó a disposición de la Justicia, que ordenó su traslado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica. La causa fue caratulada como "Intimidación pública".