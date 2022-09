María Marta García Belsunce: Nicolás Pachelo admitió haber cometido robos en otros countries

“Ingresé a las dos casas por el mismo lugar, unas puertas corredizas que no tenían cerradura, sino que se cierran con una trabita. Como dije el primer día, entré solo, no fui armado, solo usé fuerza sobre las puertas sin rotura”, aclaró Pachelo sobre los robos ocurridos el 13 de abril de 2017 en El Carmen, donde fueron víctimas el ex diputado nacional César Martucci y otro vecino identificado como Sergio Cerullo.

Luego, casi como al pasar, el imputado también reconoció ser el autor de otro robo en el country Abril, llevado a cabo el 9 de diciembre de 2017, en el cual ingresó en su vehículo marca Audi Q5 exhibiendo un DNI con la falsa identidad de Nicolás Giménez Zapiola.

“Con respecto a este tema soy el autor de los tres hechos, como se ve en los videos y no voy a responder preguntas”, afirmó Pachelo de manera tajante.

Un rato antes de su declaración, el testigo Eduardo Nacusse lo había desligado de dos robos que sufrió en su departamento del barrio Portezuelo de Nordelta, en el partido de Tigre, por el cual fue apresado un amigo suyo, Mauricio Martí, un mecánico que fue condenado a una pena de 2 años y 6 meses tras un juicio abreviado.

En el primero de esos robos, Nacusse dijo que le habían sustraído un bolso con dinero en efectivo y 24 relojes, muchos de ellos originales y otros imitaciones, parte de los cuales fueron exhibidos en la audiencia de este miércoles por el fiscal Andrés Quintana.

Juicio Maria Marta imputado Pachelo.jpg Nicolás Pachelo amplió su declaración indagatoria, como parte de su estrategia frente al Tribunal Oral de San Isidro

Parte de esos relojes fueron reconocidos por Nacuesse -según sus palabras- al verlos por televisión cuando se conoció en abril de 2018 que Pachelo había sido detenido por una serie de robos en el country Tortugas ya que fueron exhibidos como parte de los botines.

“A Nacusse no lo conozco y nunca lo vi en mi vida”, resaltó Pachelo, y luego aclaró que con su pareja, Natalia Lottito, no estaban al tanto de la acusación que realizó la víctima del robo y sostuvo que se enteró tiempo después, recién con la imputación de Martí.

El principal acusado por el crimen de María Marta García Belsunce expresó que conocía a Martí desde hacía unos 4 o 5 años y que le había arreglado el caño de escape de una moto y realizado tres operaciones de compra-venta de algunos de sus vehículos, entre ellos un Ford Focus a nombre de Lottito.

También contó que un día fue a su departamento de Nordelta porque Martí le quería presentar una nueva pareja y que justo esa jornada (9 de enero de 2018) coincidió con el segundo robo que denunció Nacusse, donde con una llave volvieron a ingresar a su departamento para robarle otra tanda de relojes y mil dólares.

“Justo ese día, con usted de invitado, se le ocurre a su amigo ir a robar”, le dijo el juez Ecke a Pachelo, a lo que el imputado le respondió: “No, justo es Nicolás Pachelo, no es cualquier invitado”.

Ante la consulta del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, sobre si luego de ser detenido Martí volvió a comunicarse con él, Pachelo lo negó rotundamente y allí se inició un nuevo cruce con el representante del Ministerio Público, quien le preguntó si conocía a Hernán Ventura, quien había sido mencionado como el nexo entre Nacusse y Martí.

“No lo sé, la verdad no lo sé. Quizás hablé por la venta del auto, pero no sé, no le voy a decir algo que no sé”, dijo Pachelo al ver la foto de Ventura, a lo que Ferrari le respondió “al final no sabe nada usted, me parece”.

“Usted no sabe lo que quiere, parece”, le retrucó Pachelo, que obtuvo como respuesta de Ferrari: “Ya se va a dar cuenta”.

Pachelo ya se había declarado culpable de dos robos en el country Tortugas de Pilar, cuando ingresó a las casas de Arturo Piano y Osvaldo Brucco y el hurto de un reloj en otra vivienda, delito que había sido ya prescribió.

Durante las últimas jornadas, el debate estuvo centrado en los 10 robos a casas de countries en los que están imputados Pachelo, junto a Matías Marasco, de 43 años, e Iván Martínez, de 33: cinco de ellos en Tortugas, dos en Nordelta, dos en El Carmen y el restante en Abril.

El debate oral continuará el próximo viernes con nuevos testimonios vinculados al asesinato de María Marta.