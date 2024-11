Los Bomberos Voluntarios de Las Heras fueron amenazados de muerte por delincuentes

Roberto Peña, jefe de Bomberos Voluntarios de Las Heras, contó a Radio Nihuil: "Después de haber denunciado infinidad de veces los robos y las entradas que hicieron delincuentes, anoche los chicos que estaban de guardia sorprendieron a dos de los que se meten al cuartel. Uno escapó y al otro lo detuvieron. Hubo una situación violenta porque era bastante agresivo el hombre, estaba con un cuchillo y los amenazó, pero lo atraparon. Llegó la Policía, se lo llevaron, pero nos dijeron que como no había violentado nada, no había roto nada, y no se llevó nada, lo iban a tener que largar. Quedaba detenido solamente por averiguación de antecedentes".

