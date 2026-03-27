Los audios de las estafas desde la cárcel en la que cayeron 2 jueces: "Me chorearon todo, hermano"

Embed DOS JUECES FUERON VÍCTIMAS DE UNA ESTAFA VIRTUAL DESDE LA CÁRCEL: “ME CHOREARON TODO HERMANO”



Luis Cayetano Cayuela (80) y Juan Eduardo Stepaniuc (74) fueron engañados con llamadas que simulaban ser de empresas y permitieron acceder a sus cuentas. La organización operaba desde… pic.twitter.com/ac96RiCVa5 — Clarín (@clarincom) March 25, 2026

Detenidos por la estafa a jueces

“A raíz de tareas investigativas llevadas a cabo por personal de esta DDI y UFEIC Zona Norte, mediante análisis de comunicaciones e intervenciones telefónicas, se logró establecer que los abonados involucrados realizaban múltiples llamados diarios a distintas víctimas”, destaca el parte policial sobre la detención de los presos.

También se determinó que en dichos llamados los presos utilizaban tres modalidades: suplantación de correo Andreani, empresa Movistar y soporte técnico de WhatsApp. Todas estas maniobras tenía como único fin obtener códigos de verificación y contraseñas, tomar control de cuentas y solicitar transferencias a contactos.

Un dato de suma importancia que se logró de la pesquisa es que las maniobras eran ejecutadas desde la cárcel de Magdalena, donde los propios internos denominaban la actividad como “Call Center Carcelario”, logrando individualizar pabellón, celda y responsables.

estafas presos 2 El operativo que se realizó en la cárcel por las estafas.

Con la información aportada, se llevó a cabo allanamiento en el pabellón 7, celda 3, de dicha unidad carcelaria donde se procedió al secuestro de 6 celulares, cargadores y tarjeta SIM de la empresa Claro.

A su vez, se logró la aprehensión de Gabriel Giménez, sindicado como líder de la organización delictiva y sus cómplices Juan Acuña y Facundo Ponce, todos alojados en la misma celda.

Respecto al recluso Gabriel Giménez, se encuentra cumpliendo condena de 3 años y medio por el delito de robo doblemente agravado y posee otra condena de 10 años por robo agravado por el uso de armas. Ahora enfrentará la causa de estafas.