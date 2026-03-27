Tres presos están acusados de estafar desde la cárcel de Magdalena a los jueces de San Isidro, Luis Cayetano Cayuela y Juan Eduardo Stepaniuc. Se supo tras la denuncia que uno de los magistrados le sustrajeron su cuenta de WhatsApp, mientras que el otro logró abortar el delito tras ser advertido.
Los audios de las estafas desde la cárcel en la que cayeron 2 jueces: "Me chorearon todo, hermano"
Los propios presos denominaban "call center carcelario" al modus operandi de las estafas en la que cayeron los magistrados
La causa, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, comenzó el 19 de febrero cuando Luis Cayuela recibió un llamado telefónico por parte de masculino que se hizo pasar por empleado de correo Andreani, solicitando código de verificación enviado a su teléfono. Tras aportarlo, le sustrajeron el control de cuenta de WhatsApp, desde la cual el autor se hizo pasar por la víctima solicitando dinero a sus contactos.
Una semana después, Juan Stepaniuc denunció que recibió un llamado idéntico, pero en esta ocasión logró abortar la estafa al ser advertido por un colega.
Detenidos por la estafa a jueces
“A raíz de tareas investigativas llevadas a cabo por personal de esta DDI y UFEIC Zona Norte, mediante análisis de comunicaciones e intervenciones telefónicas, se logró establecer que los abonados involucrados realizaban múltiples llamados diarios a distintas víctimas”, destaca el parte policial sobre la detención de los presos.
También se determinó que en dichos llamados los presos utilizaban tres modalidades: suplantación de correo Andreani, empresa Movistar y soporte técnico de WhatsApp. Todas estas maniobras tenía como único fin obtener códigos de verificación y contraseñas, tomar control de cuentas y solicitar transferencias a contactos.
Un dato de suma importancia que se logró de la pesquisa es que las maniobras eran ejecutadas desde la cárcel de Magdalena, donde los propios internos denominaban la actividad como “Call Center Carcelario”, logrando individualizar pabellón, celda y responsables.
Con la información aportada, se llevó a cabo allanamiento en el pabellón 7, celda 3, de dicha unidad carcelaria donde se procedió al secuestro de 6 celulares, cargadores y tarjeta SIM de la empresa Claro.
A su vez, se logró la aprehensión de Gabriel Giménez, sindicado como líder de la organización delictiva y sus cómplices Juan Acuña y Facundo Ponce, todos alojados en la misma celda.
Respecto al recluso Gabriel Giménez, se encuentra cumpliendo condena de 3 años y medio por el delito de robo doblemente agravado y posee otra condena de 10 años por robo agravado por el uso de armas. Ahora enfrentará la causa de estafas.