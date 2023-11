Hospital del Carmen - Coronavirus Mendoza (1).JPG Luego de recibir un disparo en el abdomen, el hombre se tomó un colectivo y fue hasta el Hospital El Carmen. Imagen ilustrativa. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Sin asistencia de nadie, luego de ser baleado se levantó, fue hasta una parada de colectivos solo y se subió al micro que lo dejó en el nosocomio en el cual fue asistido por los médicos. Una vez estabilizado y sin peligro de vida, fue derivado al Hospital Central.

A pesar del grave hecho, la víctima no quiso dar precisiones de dónde ocurrió la balacera, debido a que él también vive allí. Por esto, ordenaron el secuestro de la remera del herido para ser analizada, pero no hicieron peritajes en la populosa barriada debido a que no sabían el lugar exacto del hecho.