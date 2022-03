Lo asesinaron para robarle la camioneta cuando escapaban de tirotearse con la policía

El episodio se inició cerca de las 7 de este domingo cuando tres ladrones que acababan de robarle el teléfono celular a una persona en la calle y escapaban a bordo de una camioneta Ford EcoSport asaltaron a un oficial de la Policía de La Matanza, mientras esperaba el colectivo, en el cruce de las calles Simón Pérez y Bartolomé Solom, de la citada localidad del oeste del conurbano bonaerense.

El efectivo, que se encontraba vestido de civil, fue interceptado y amenazado con un arma por los delincuentes, quienes le robaron un bolso en el que llevaba su uniforme, el chaleco antibalas y su teléfono celular.

Según indicaron las fuentes, tras ser despojado de sus cosas, el oficial se dio a conocer como policía y los apuntó con su arma reglamentaria, por lo que comenzó un tiroteo en medio del cual los delincuentes escaparon, uno de ellos herido.

La Matanza robo, persecución y tiroteo.jpg Uno de los delincuentes detenidos por la policía tras el raid delictivo en La Matanza, en donde asesinaron al conductor de un utilitario que trabajaba de fletero

El efectivo dio aviso al teléfono de emergencias 911, a la que en simultáneo ingresó otro alerta por otro hecho criminal ocurrido en José Hernández y Barrientos, a unas diez cuadras del anterior, donde un hombre había sido herido de un disparo en la cabeza y estaba adentro de una camioneta Peugeot Partner blanca, detenida junto a una EcoSport abandonada.

Al llegar la policía, se determinó que el conductor de la Partner, identificado como Omar Francisco Gallardo, de 31 años, se hallaba muerto adentro del vehículo, que había chocado contra el frente de una iglesia evangelista.

Un vecino llamado Juan José contó este lunes en la mañana a la prensa que fue testigo de parte del hecho: "(Los ladrones) me pidieron un criquet porque habían pinchado (una rueda). Busco el criquet y escucho un disparo, una acelerada y el choque de una camioneta. Cuando salgo para darles el criquet me olvido la manija. En ese momento, veo a uno (de los asaltantes) con un chaleco antibalas que me pide hacerle de remís. Me metí para adentro y no salí más", recordó.

Según explicaron al respecto las fuentes, tras tirotearse con el policía, los ladrones sufrieron la rotura de un neumático de la EcoSport que tripulaban, por lo que se detuvieron a cambiarlo y fue ahí cuando se acercó la Partner con Gallardo a bordo, a quien mataron de un tiro con fines de robo.

Tras ser baleado su conductor, la camioneta quedó fuera de control y dio contra el muro de una iglesia, circunstancia que fue registrada por una cámara de seguridad de la zona.

Al no lograr apoderarse de la Partner y disparar contra su dueño, los asaltantes interceptaron al conductor de un Renault 12 y lo despojaron del vehículo, con el que huyeron.

Rápidamente personal de la Comisaría 2ª de González Catán y de la Subestación Sur de La Matanza montó un operativo cerrojo que finalizó con la detención de los tres sospechosos, identificados como Lautaro Daniel Paz, de 21 años, Ezequiel Matías Benítez, de 29, y un tercero, cuya identidad no trascendió, que fue atendido en el hospital Simplemente Evita con un disparo en el abdomen y otro en el brazo derecho producto del tiroteo con el policía.

En poder de los apresados se hallaron un revólver calibre 38; una pistola 9 milímetros Bersa Thunder con numeración suprimida y dos cargadores, detallaron los voceros.

La Matanza robo, persecucion elementos.jpg Los elementos que estaban en poder de los delincuentes y que fueron secuestrados tras ser detenidos por la Policía, en La Matanza. Uno de los malvivientes estaba herido

También se incautó un chaleco antibalas, un uniforme policial completo y cuatro teléfonos celulares.

“Fueron cuatro hechos en menos de una hora: primero robaron un celular, luego al policía, tras ello intentaron robar la camioneta Partner, pero como no pudieron, asaltaron al auto que venía detrás. Fue un terrible raid delictivo”, aseguró una fuente vinculada a la investigación.

El fiscal Gastón Duplaa, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidio de La Matanza, ordenó que las pericias sean realizadas por Gendarmería Nacional.

Personal de esta fuerza de seguridad federal incautó una vaina servida calibre 9 milímetros en el Peugeot Partner y constató que la víctima presentaba un orificio de entrada en la zona izquierda de la cabeza y de salida en la ceja derecha.

La Matanza robo, persecución partner.jpg La utilitaria en que transitaba el joven de 31 años, conocido en la zona como Pipo, quien fue asesinado en La Matanza por los delincuentes que escapaban de la Policía

En tanto, se realizaron las pericias de dermotest a los tres sospechosos y al policía involucrado en el enfrentamiento armado, cuyos resultados aún no fueron entregados a los pesquisas.

El fiscal Duplaa, además, ordenó que la autopsia al cuerpo de Gallardo sea realizada en en las próximas horas en la morgue judicial de Lomas de Zamora, tras lo cual indagará a los detenidos, añadieron las fuentes.

María Inés y Soledad, hermanas de Gallardo, dijeron que él trabajaba haciendo trabajos de flete y de remís, y que había intentado ayudar a las personas que cambiaban un neumático y que resultaron ser los delincuentes.

"Nos dijeron que se ve cuando frena para querer ayudarlos. Pero ve el arma, ahí le dispararon y lo mataron directamente", dijo Soledad al canal C5N.

Por su parte, María Inés sostuvo que su hermano, conocido en la zona como Pipo, "tenia un corazón enorme", que "siempre que veía a alguien tirado en la calle lo ayudaba" y que fue atacado cuando regresaba de festejar un cumpleaños.

"Queremos que se haga justicia y que no salgan mas, que se pudran", pidieron para los asesinos, y luego aseguraron que "tiraron a matar".

La causa quedó caratulada como “robo agravado con arma de fuego en concurso real” en el primer hecho; "robo con arma de fuego y tentativa de homicidio criminis causa”; por el episodio que tuvo como víctima al policía, y “tentativa de robo agravado y homicidio crimins causa”, en el caso del hombre asesinado.