Nuevos avances en la causa de abuso sexual intrafamiliar más resonante de los últimos años en el Este provincial. Un hombre, conocido como Cacha, fue detenido acusado de abusar de sus hijos e incluso de sus nietos. El caso tuvo una segunda etapa cuando se comprobó mediante ADN que uno de sus hijos había tenido un bebé con su hermana. Este joven, miembro de la Policía, fue detenido acusado de violación pero ahora quedó en libertad.
Liberaron al policía que tuvo un hijo con su hermana: creen que su padre los obligó a tener relaciones
Los testigos de la causa por supuesto abuso sexual, incluida la propia denunciante, dieron un giro a una nueva hipótesis que favoreció al policía
Fue a mediados de junio cuando el efectivo de 29 años que prestaba servicios en la Policía Rural fue capturado. Todo había comenzado meses antes cuando su hermana seis años mayor denunció que había sido abusada sexualmente durante años por el padre de ambos. Por ese motivo dudaba sobre la paternidad de su hijo de 10 años.
La Justicia ordenó una extracción de ADN para determinar si el padre era el abuelo. El cotejo dio resultado negativo respecto a Cacha, pero los especialistas detectaron que la paternidad era compatible con otro integrante de la familia: su hermano policía.
El joven fue detenido e imputado. Sin embargo, en las últimas semanas recuperó su libertad, según detallaron fuentes vinculadas a la investigación. Es que se probó que al momento del nacimiento del bebé el efectivo policial era menor de edad -tenía 17 años-.
Más importante que eso, los testimonios aportaron no se trató de un abuso sexual del chico hacia su hermana sino que el padre de los jóvenes los obligaba a tener relaciones sexuales. Esta versión la declaró el propio policía, la denunciante y otro integrante del clan familiar.
De esta forma, el policía quedó en libertad a la espera de que se terminen de realizar las pericias correspondientes. En caso de no haber sorpresas, el fiscal departamental Federico Bergamín dictara el sobreseimiento del efectivo.
La situación del padre de familia
Cacha, el padre de la familia que tiene 62 años, continúa con prisión preventiva en modalidad domiciliaria. La pesquisa sostiene que el hombre vivía junto a su esposa y sus 4 hijos -2 hombres y 2 mujeres- en una casa ubicada en La Colonia, Junín.
A principios de este año, una de las hijas, de 35 años, denunció que al menos entre los años 2014 y 2015 sufrió varios abusos sexuales, generalmente cuando se encontraba sedada porque su padre la obligaba a tomar medicamentos. Cuando se despertaba, se encontraba en ocasiones semidesnuda y con sus partes íntimas mojadas.
La otra hija del grupo familiar también denunció, meses después, abusos sexuales similares que sufrió su hermana. Dijo que desde los 6 hasta los 10 años fue vejada por el hombre. Pero no sólo eso, sino que era su madre quien la obligaba a acostarse con el agresor -no está detenida ni imputada-. Incluso que era golpeada y arrastrada de los pelos cuando se negaba. Los pesquisas también indagan si Cacha abusó sexualmente de alguno de sus nietos.
En pocas palabras
- Liberaron al policía: el efectivo detenido por abuso sexual a su hermana recuperó la libertad.
- Obligado por el padre: testimonios indican que el progenitor obligaba a los hermanos a tener relaciones sexuales.
- Continuidad de la causa: el padre de familia, apodado Cacha, sigue con prisión domiciliaria bajo investigación.