Liberaron al policía que tuvo un hijo con su hermana: creen que su padre los obligó a tener relaciones

Cacha, el padre del policía y de la mujer que fue abusada sexualmente.

El joven fue detenido e imputado. Sin embargo, en las últimas semanas recuperó su libertad, según detallaron fuentes vinculadas a la investigación. Es que se probó que al momento del nacimiento del bebé el efectivo policial era menor de edad -tenía 17 años-.

Más importante que eso, los testimonios aportaron no se trató de un abuso sexual del chico hacia su hermana sino que el padre de los jóvenes los obligaba a tener relaciones sexuales. Esta versión la declaró el propio policía, la denunciante y otro integrante del clan familiar.

De esta forma, el policía quedó en libertad a la espera de que se terminen de realizar las pericias correspondientes. En caso de no haber sorpresas, el fiscal departamental Federico Bergamín dictara el sobreseimiento del efectivo.

Cacha y su esposa, quien también fue denunciada por una de sus hijas.

La situación del padre de familia

Cacha, el padre de la familia que tiene 62 años, continúa con prisión preventiva en modalidad domiciliaria. La pesquisa sostiene que el hombre vivía junto a su esposa y sus 4 hijos -2 hombres y 2 mujeres- en una casa ubicada en La Colonia, Junín.

A principios de este año, una de las hijas, de 35 años, denunció que al menos entre los años 2014 y 2015 sufrió varios abusos sexuales, generalmente cuando se encontraba sedada porque su padre la obligaba a tomar medicamentos. Cuando se despertaba, se encontraba en ocasiones semidesnuda y con sus partes íntimas mojadas.

La otra hija del grupo familiar también denunció, meses después, abusos sexuales similares que sufrió su hermana. Dijo que desde los 6 hasta los 10 años fue vejada por el hombre. Pero no sólo eso, sino que era su madre quien la obligaba a acostarse con el agresor -no está detenida ni imputada-. Incluso que era golpeada y arrastrada de los pelos cuando se negaba. Los pesquisas también indagan si Cacha abusó sexualmente de alguno de sus nietos.