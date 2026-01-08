Le rompieron el corazón a una niña de 8 años: los Reyes Magos le regalaron una bicicleta y se la robaron

robo de bicicleta en reyes magos

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia completa. En las imágenes se observa cómo un sujeto desciende de una moto, toma la bicicleta en cuestión de segundos y huye inmediatamente. El rodado era conducido por un segundo individuo, que lo esperaba para escapar del lugar.

La pequeña salió segundos después y se encontró con la ausencia que más duele: su bicicleta ya no estaba. El regalo que representaba alegría, juego y sueños de infancia había desaparecido.

Su familia expresó su bronca y tristeza por lo ocurrido, y pidieron colaboración para dar con los responsables. La familia radicó la denuncia correspondiente y aportó los registros fílmicos para intentar identificar a los ladrones.

Cualquier persona que pueda aportar datos para recuperar la bicicleta de Milagros puede comunicarse con su mamá, al número 3854336529, o bien con la Policía, acercándose a la comisaría más cercana.