Le robó 400 mil dólares a una jubilada con el cuento del tío y huyó en monopatín

El cuento del tío utilizado fue el viejo y conocido: cambiar billetes “viejos” por nuevos. El hombre se presentó como un empleado del banco. “Tu marido me mandó. Está desesperado”, le dijo.

El delincuente se presentó en la casa y le informó que venía por parte de su marido, que él lo estaba esperando en un banco. Le contó que tenía que entregar el dinero que tenía guardado para cambiarlo por nuevos billetes; también la apuró diciéndole que si no lo hacía, “perdería el valor”.

La mujer mayor lo dejó pasar; y en el interior, el hombre fue directamente a una habitación secundaria y forzó el armario donde estaba el dinero. Lo puso en una bolsa y, una vez afuera, huyó en su monopatín a toda velocidad.

Se estima que el robo fue de 400 mil dólares en efectivo. La alta cifra convierte el episodio en un golpe importante bajo esa modalidad en la provincia en los últimos tiempos.

monopatin1

Los investigadores distinguieron que el sujeto actuó con su identidad descubierta y que usó un monopatín eléctrico para retirarse, una forma de transporte poco común.

Un tiempo después, llamaron a la policía y llegó la División Científico Forense de Reconquista. Analizaron las cámaras de seguridad y el sistema de alarma de la vivienda para intentar reconstruir los movimientos del autor en la entrada y la salida.

La Unidad Fiscal de Reconquista investiga el hecho como un robo, aunque no se descarta que pueda cambiar a un caso de estafa agravada por la modalidad utilizada.

Fuente: tn.com.ar