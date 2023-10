Le robaron a los Bomberos Voluntarios una herramienta clave para rescatar personas atrapadas en vehículos

inseguridad en mendoza bomberos voluntarios de guaymallen 3.jpg Las cámaras de seguridad del cuartel de Bomberos Voluntarios de Guaymallén captaron al ladrón.

"Necesitamos esa herramienta con suma urgencia. Le pedimos a la gente nos ayude a localizarla", sostuvo recordó que ya sufrieron robos en otras ocasiones "y jamás logramos localizar las herramientas. Necesitamos ayuda para dar con la herramienta".

inseguridad en mendoza bomberos voluntarios de guaymallen 4.jpg Los Bomberos de Guaymallén pidieron ayuda a los mendocinos para recuperar la costosa herramienta que les robaron.

Más detalles sobre el robo a Bomberos Voluntarios de Guaymallén

Carolina Flores, miembro del cuartel, detalló: "No saben lo que robaron. Ya sufrimos robos de herramientas de mano como taladros, pero esto no saben qué es y para nosotros es un daño porque no le va a servir para nada a ninguna persona".

Sostuvo que "es muy cara y sabemos que hoy no la vamos a poder comprar", tiene unas mangueras que se conectan a la parte que para que funcione y así cortar los hierros.

inseguridad en mendoza bomberos voluntarios de guaymallen.jpg Este es el motor que delincuentes robaron del cuartel de Bomberos Voluntarios de Guaymallén.

Detalló que es un motor de color rojo, y tiene una estructura gris. La descripción la dieron a conocer para que la gente avise en caso de verla.

La mujer bombero dijo que ahora solo tienen una máquina antigua, mucho más pesada e incómoda para rescatar con rapidez a las personas que sean víctimas de un choque.