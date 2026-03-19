En la mañana del lunes pasado, un hecho insólito y violento sacudió el barrio Autódromo Norte de la ciudad de La Rioja. Un hombre confió en un conocido de muchos años y le prestó su moto para que realizara un trámite cotidiano. Lo que parecía un gesto de buena vecindad terminó en una golpiza y detención.
Le prestó la moto a un amigo que le pidió rescate de $400.000 para devolverla: todo terminó en una golpiza
El extorsionador finalmente terminó recibiendo una golpiza por los allegados de la víctima y quedó detenido
El préstamo amistoso se transformó rápidamente en una pesadilla cuando el amigo no regresó con la moto y, en cambio, comenzó a exigir una suma de dinero a cambio de su devolución.
El damnificado explicó que conocía al sujeto desde hacía tiempo, ya que ambos residen en esa barriada de La Rioja. La moto, herramienta esencial para su movilidad diaria, fue entregada sin imaginar que ese acto de solidaridad sería traicionado de manera tan descarada.
Rescate de $400.000 y golpiza
Sin embargo, las horas pasaron y la moto no apareció. Pronto, la pareja del hombre empezó a contactar al propietario con mensajes claros: debía pagar $400.000 si quería recuperar su propiedad. Lo que inició como un préstamo amistoso derivó en una evidente maniobra extorsiva, donde el supuesto amigo se convirtió en quien retenía el bien para obtener un beneficio económico.
Ante la negativa a cumplir con la devolución voluntaria, el dueño de la moto y algunos allegados acordaron un punto de encuentro para intentar resolver el asunto. De esta forma fue que lograron interceptar al implicado en las inmediaciones del barrio. En medio de la bronca generalizada, varios vecinos intervinieron y el sospechoso terminó recibiendo una golpiza por parte de los presentes.
El episodio alcanzó tal grado de violencia que requirió la intervención inmediata de la policía de La Rioja. Los efectivos lograron controlar el tumulto, reducir al hombre y detenerlo en el lugar. Trasladado a una comisaría local, quedó bajo custodia mientras se iniciaban las actuaciones correspondientes por los delitos cometidos, que incluyen la retención indebida del vehículo y la exigencia de dinero para su restitución. Finalmente, tras la golpiza la moto fue recuperada y devuelta a su legítimo propietario.