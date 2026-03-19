Le prestó la moto a un amigo que le pidió rescate de $400.000 para devolverla: todo terminó en una golpiza

golpiza la rioja El hombre que recibió la brutal golpiza quedó detenido.

Rescate de $400.000 y golpiza

Sin embargo, las horas pasaron y la moto no apareció. Pronto, la pareja del hombre empezó a contactar al propietario con mensajes claros: debía pagar $400.000 si quería recuperar su propiedad. Lo que inició como un préstamo amistoso derivó en una evidente maniobra extorsiva, donde el supuesto amigo se convirtió en quien retenía el bien para obtener un beneficio económico.

Ante la negativa a cumplir con la devolución voluntaria, el dueño de la moto y algunos allegados acordaron un punto de encuentro para intentar resolver el asunto. De esta forma fue que lograron interceptar al implicado en las inmediaciones del barrio. En medio de la bronca generalizada, varios vecinos intervinieron y el sospechoso terminó recibiendo una golpiza por parte de los presentes.

El episodio alcanzó tal grado de violencia que requirió la intervención inmediata de la policía de La Rioja. Los efectivos lograron controlar el tumulto, reducir al hombre y detenerlo en el lugar. Trasladado a una comisaría local, quedó bajo custodia mientras se iniciaban las actuaciones correspondientes por los delitos cometidos, que incluyen la retención indebida del vehículo y la exigencia de dinero para su restitución. Finalmente, tras la golpiza la moto fue recuperada y devuelta a su legítimo propietario.