Laura Henríquez, sobreviviente de la tragedia del micro, aseguró: "Volví a nacer"

Accidente fatal en el Parque1.jfif Laura Henríquez contó el drama que vivió a bordo del micro este domingo. Archivo UNO

“Mientras hacía las maniobras para no chocar, nos dijo que nos iba a salvar. Fueron segundos hasta chocar con el carolino. Creo que intentó desviarse por la calle que iba en subida para tratar de detenerlo, pero había un camión de la basura y terminamos impactando contra el árbol”, relató Laura, que vive en La Favorita, es madre soltera y trabaja en la limpieza de departamentos en alquiler para el turismo.

“Iba a trabajar. En el estadio Arena Aconcagua hizo la última parada y enseguida nos dijo que no andaban los frenos”, reiteró Laura, quien dijo sentirse muy dolorida y con los efectos de los golpes. Ella fue una de las pacientes atendidas en el hospital Lagomaggiore.

“Nos dijo que se quedó sin frenos y vimos que hizo una maniobra para no estrellarnos. Siguió conduciendo por la mano izquierda haciendo zigzag en contramano. No puedo decir más nada porque de pronto llegó el impacto, fue cuestión de segundos”, repasó.

Laura dijo que iba sentada en la mitad del micro, en un asiento doble. “Solo íbamos 17 pasajeros, el colectivo no estaba completo”, insistió.

"Llena de sangre"

Tras el golpe, cayó junto al chofer. “Estaba llena de sangre del chofer, yo sufrí golpes en todas partes, pero la sangre era del conductor”, dijo, para agregar que la atención y el auxilio se realizaron rápidamente.

La mujer detalló que a esa hora del domingo, muy temprano en la mañana, no había demasiado tránsito.

“Tuvimos un Dios aparte porque podríamos haber chocado de frente cuando fue en contramano. Pero no venía nadie. Tampoco atiné a llamar a nadie”, expresó, aunque dijo que la mujer que viajaba junto a su hijita de tres años, sí se contactó con su mamá para relatarle lo que estaba viviendo.

Accidente en el Parque General San Martín de Mendoza. Murió un chofer El impacto se cobró la vida del chofer de la línea 200. Nicolás Rios

Luego relató que la ayudaron a salir de la unidad tan pronto como comenzaron las tareas de rescate. “Creo que me salvé de milagro. Podría haber volado por el parabrisas y salir despedida. Tengo golpes y me duele todo, tuve que regresar al hospital por el dolor de cabeza”, indicó.

Agregó que sufre inflamaciones y dolor agudo en hombros, tobillos, pies, rodillas y cadera.

“Estaré un tiempo sin trabajar, seguramente, por la movilidad en el cuerpo. Soy sostén de familia, me apoyan mis padres. No he vuelto a casa desde el accidente”, concluyó la mujer, para finalizar que aún no realizó declaración indagatoria.

“¿Si volví a nacer? Claro, es lo que siento”, terminó.