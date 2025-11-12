La triste hipótesis sobre lo que sucedió con los jubilados desaparecidos en Chubut

Si bien el vehículo estaba cerrado con el centralizado y en buen estado, no había señales de Pedro ni de Juana en el interior ni en los alrededores. La caja de la camioneta contenía elementos de camping como una carpa, una garrafa y bidones de agua, todos "acomodaditos", según relató la familia, lo que descarta un abandono forzoso o posible saqueo.

jubilados2 La camioneta en la que viajaban los jubilados fue encontrada abandonada,

Días después, los medios especializados revelaron a esta agencia que no se descartaba la hipótesis de que “se los tragó la tierra arcillosa” y es que por más extraño que parezca, el terreno donde se encajó la camioneta es un terreno arcilloso y es casi como una especie de arena movediza.

Esa superficie “absorbe” y se cree que los jubilados fueron “tragados” luego de haber salido del rodado para ir en busca de ayuda.

La otra hipótesis que manejan las autoridades sobre los jubilados desaparecidos

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, sostuvo a fines del mes pasado, que la hipótesis que manejan las autoridades se vincula con “un delito que salió mal y terminó en homicidio", incluso hizo mención a un posible “robo armado”.

En los últimos días, el Gobierno provincial informó a través de un comunicado que en las últimas tareas de rastrillaje se concentraron en Puerto Visser donde se efectuaron trabajos terrestres y aéreos con drones, en un radio de cuatro kilómetros.

jubilados1 La zona en la que se encontró la camioneta de los jubilados desaparecidos.

En el escrito detallaron además que el personal policial se dirigió al establecimiento Lamar, donde la encargada de este guio a los intervinientes hasta una desembocadura del mar, donde se pudo observar, “diversos objetos que habrían sido expulsados por el agua”.

Ante el hallazgo de estos elementos, se organizaron dos cuadrículas de búsqueda: un grupo se desplazó hacia el sur por la costa y otro en dirección norte, de forma simultánea.