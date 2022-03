En cuestión de minutos, la Policía irrumpió en la casa del sospechoso en el barrio Democracia -o asentamiento Junín-, ubicado a pocos metros del lugar del crimen. El procedimiento dejó un sabor agridulce: si bien se encontró la bicicleta que le habían sustraído a Fernández, el sospechoso ya no estaba en el lugar. Sin embargo, a los policías de Investigaciones les llamó la atención un auto Ford Focus que salió rápidamente del barrio cuando la Policía ingresaba. Decidieron anotar su patente.

emiliano fernandesz cuyoplacas homicidio las heras 2.jpg Emiliano Fernández trabajaba en Cuyoplacas hacía 17 años. Vivía con su madre y su hermano en Las Heras. Sus compañeros destacaron que era una excelente persona.

Los sabuesos policiales comenzaron a indagar en los posibles domicilios donde podría estar escondido Pitay Maravilla. Lógicamente se centraron en su entorno familiar y así fue que llegaron a la casa de una tía en el barrio 17 de Noviembre, ubicado en San José, Guaymallén. La mujer los atendió amablemente y no tuvo problemas en que ingresaran los uniformados para revisar el inmueble, donde no encontraron absolutamente nada. Sin embargo, notaron que en la puerta de la casa estaba estacionado el mismo Ford Focus que habían visto huir del barrio Democracia. Al ser consultada, la tía de Pitay dijo que lo había comprado hacía poco tiempo pero todavía no realizaba la transferencia.

Los efectivos chequearon la titularidad del rodado y notaron que estaba a nombre de un joven que vivía a tres cuadras del lugar. Se dirigeron hasta esa casa y si bien el propietario no los quiso dejar ingresar, una orden de allanamiento emitida por una jueza fue suficiente para terminar en la detención del Maravilla que se escondía en la propiedad. Finalmente, el joven que vivía en el lugar y es dueño del auto era un amigo suyo que en las próximas horas podría ser acusado de encubrimiento.

Maravilla fue imputado por el delito de homicidio criminis causa. El fiscal Gustavo Pirrello sostiene que mató a Emiliano Fernández para garantizar la impunidad del robo. Arriesga una pena de prisión perpetua y quedó detenido. Por el momento, está siendo asistido por la defensora oficial de Homicidios Ximena Morales.

Además de los informes de la Dirección de Investigaciones y de la bicicleta que hallaron en su lugar, el magistrado tiene otra prueba que son las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el crimen. En esa grabación no sólo coincido las características físicas del asesino con Maravilla, sino también tenía las mismas zapatillas con las cuales fue detenido.

Crimen en Las Heras

Minutos después de las 6.30 de este lunes, Emiliano Fernández se encontraba llegando a su puesto de trabajo en Cuyoplacas, empresa que está ubicada sobre la lateral este del Acceso Norte, casi esquina con Pedro Pascual Segura. El hombre manejaba su bicicleta cuando se encontró de frente con un delincuente que no le dio tiempo a reaccionar: le arrojó un piedrazo en la cara.

La víctima quedó inconsciente y cayó al suelo. El ladrón tomó su bicicleta y escapó rápidamente. Fernández fue internado en el Hospital Central con graves heridas en el rostro y en el cráneo. Casi dos horas después del golpe, perdió la vida.

Las cámaras de seguridad de una empresa cercana filmaron al asesino minutos antes dentro de la empresa intentando sustraer materiales. Cuando escapaba del lugar fue que se topó con el ciclista y decidió golpearlo para robarle el rodado.

El homicidio generó una manifestación por parte de los colegas de la víctima fatal, quienes exigieron más seguridad en la zona y Justicia por el hecho de sangre. La movilización produjo un corte de tránsito en el Acceso Norte durante algunos minutos.