La madre de Naiara Ortiz aseguró que ella jamás hubiese permitido el daño que le hicieron a su hija

Naiara Ortiz.jpg Naiara Ortiz fue asesinada con 1 año y 9 meses de vida.

Ortiz, de 30 años, fue detenida el 23 de junio del 2020, dos días después de la muerte de su hija Naiara en el Hospital Perrupato, de San Martín, derivada del Hospital Saporiti, donde su madre la llevó al encontrarla "amarillita, decaída y con vómitos".

Los médicos encontraron que tenía moretones en todo su cuerpo, y cuando murió, en la tarde del domingo 21 de junio, alertaron a la Justicia para que interviniera. Luego, en una necropsia, se determinó que tenía una fractura de cráneo, tres costillas fracturadas, además de lesiones en el hígado y riñones.

la pareja de Ortiz, y padrastro de Naiara, Luis Miguel Ávila, de 38 años, reconoció que mató a golpes a la nena de 1 año y 9 meses y fue condenado en un juicio abreviado a prisión perpetua. De esta manera, evitó pasar por el juicio por jurados.

Alegatos de cierre por la muerte de Naiara Ortiz

El fiscal Mariano Carabajal fue quien comenzó y alegó: "No estamos acá para juzgar un par de caídas de Naiara, como le puede pasar a cualquier niño. Sino que estamos acá para juzgar el maltrato infantil que sufrió Naiara, el cual fue visto y advertido por dos niñas de 8 y 10 años que le avisaron a la madre, a Isabel Ortiz, pero los adultos que estaban ese día en la finca de Los Campamentos, en Rivadavia, no vieron nada. Lamentablemente la familia de la nena optó por darle la espalda. Naiara solo tuvo la representación de la fiscalía, ningún familiar defendió sus derechos".

"El día 20 de junio de 2020 Naiara junto a su madre y a Luis Ávila llegaron a una finca de Los Campamentos alrededor de las 4 de la tarde, y en el transcurso de esa tarde fue salvajemente golpeada por Ávila, quien fue condenado a perpetua por este hecho. La gravedad de estos golpes, sumado a la actuación intencional de María Isabel Ortiz, provocaron la muerte de Naiara", indicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

María Isabel Ortiz y Miguel Ávila.jpg María Isabel Ortiz y Luis Ávila.

Sostuvo que el comportamiento de Ortiz influyó en la muerte de su hija porque dejó que conviviera con un "monstruo", en referencia a Ávila, quien había sido pareja de su tía, Verónica Torres, y ella le había advertido que era una persona muy violenta.

El fiscal aseveró que, luego de la golpiza que le dio a Naiara, no la llevó al hospital a pesar que tenía movilidad y había celulares en la casa para llamar una ambulancia. "Ortiz llevó a la nena al hospital al otro día a las 8.30, porque su padre la vio que se tambaleaba, que estaba amarillita y le exigió que la llevara". Sostuvo que la dejó agonizar durante 12 horas o más, y que si la hubiese llevado antes tenía más posibilidades de vida.

Además, expresó que Isabel Ortiz entorpeció la atención de los médicos al no decirles que había sido golpeada, y los especialistas atendieron a la pequeña "a ciegas", sin saber lo que le pasaba. Agregó que la mujer sabía que Ávila golpeaba a su hija porque "la ciencia demostró que por la entidad de las lesiones que sufrió, el comportamiento había cambiado. Las niñas de 8 y 10 años en Cámara Gesell contaron que Naiara estaba mal el día anterior, que estaba pálida, vomitaba, se tambaleaba, lloraba, no quería comer. Pero cuando una de estas nenas le avisó a Ortiz que Naiara se había golpead, Ortiz no hizo nada. Siguió sacándose fotos con la nena con un golpe en la cabeza, ese era el cuidado para Naiara".

Por todo esto, Carabajal pidió al jurado que la declaren culpable y que pague con prisión por la muerte de Naiara.

Por su parte, el defensor Pedro Sosa explicó que al ser imputada por homicidio agravado por el vínculo es porque al ser su madre, ella tiene la posición de garante de sus hijos y debe velar por la seguridad y bienestar de los mismos, tal como lo indica la ley.

"Uno puede ser madre, pero el hijo sale a la vereda, alguien lo mata y ella no es responsable de ese homicidio. No solamente por el hecho de ser garante es responsable del fallecimiento de sus hijos. En esa garantía la ley le exige que cuando su hijo esté en riesgo porque existe la posibilidad que alguien le haga daño y ella esté en conocimiento de eso, la madre debe actuar inmediatamente para evitar ese accionar que va a dañar a su hijo", detalló el abogado defensor de Ortiz.

Sosa criticó los alegatos del fiscal Carabajal y aseguró que fue "un discurso emotivo y de dolor, y se le nubló la razón".

"El Ministerio Público Fiscal en todo momento hostigó a los testigos y familiares. El fiscal fue violento en la forma de tomar testimonio a cada testigo y hasta la jueza lo llamó al orden en varias oportunidades. Fue violento también en sus alegatos, la llamó psicópata a la señora Ortiz, cuando ningún informe señala ese rasgo en su personalidad", agregó Sosa.

Naiara Riadavia La pequeña Naiara Ortiz murió con 1 año y 9 meses como consecuencia de una golpiza por parte de su padrastro.

Recordó la declaración de uno de los médicos que pasó por el debate y dijo: "'Las equimosis -moretones- no me llamaron poderosamente la atención'. Entonces ¿por qué le tienen que llamar la atención a Isabel Ortiz?, ¿por un moretón se pudo imaginar la magnitud de las lesiones que tenía la nena por dentro?, ¿cómo iba a saber ella que estaba agonizando si la nena jugó hasta la noche?".

Insistió en que las médicas que la atendieron en el hospital tampoco habían notado que estaba fracturada, y planteó: "Si las profesionales no se dieron cuenta, ¿por qué Ortiz tenía que saberlo? No tenía ni la menor idea. Lo desconocía".

"La Fiscalía tiene que justificar de alguna manera que tuvo a Ortiz dos años detenida cuando es inocente de homicidio agravado por el vínculo. El Ministerio Público Fiscal no pudo probar que ella conocía que el marido le pegaba a la nena. ¿12 horas de agonía?, ¿quién puede pensar que porque un hijo tiene vómitos está agonizando? La llevó al hospital sola, en colectivo, caminó y se quedó al lado de Naiara", arremetió.

Finalmente, le pidió al jurado que dieran un veredicto de no culpabilidad.