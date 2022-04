La madre de la bebé muerta en Las Heras pidió la libertad asegurando que "no existió ningún delito"

En las últimas horas del lunes, los abogados Renzo Maturano y Pablo Moreno reclamaron el sobreseimiento de su clienta asegurando que no se cometió ningún delito. Si bien un adelanto de la necropsia informó que la pequeña Emma murió tras ser estrangulada y golpeada, los letrados plantearon que "no hay otro elemento que acompañe la hipótesis de la agresión, no hay antecedentes de vulneración a la menor y la joven era víctima de violencia de género por parte de Leonel Peralta.