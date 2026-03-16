La madre del hombre que baleó al trapito: "A mi hijo lo atacaron previamente"

Brandsen y Castellanos dorrego trapito baleado El incidente se produjo en las inmediaciones de Brandsen y Castellanos, en Dorrego. Foto: Google Maps.

El incidente con el Trapito

María Teresa aseguró que el trapito había atacado a su hijo días antes, causándole heridas punzantes en el abdomen. A raíz de esto, el hombre se sentía paranoico y temía haber contraído alguna enfermedad. "Cuando eso pasó, él llamó a la Policía y hasta habló con un médico en ese mismo llamado", contó.

Por otra parte, admitió que su hijo está bajo tratamiento psiquiátrico y que se altera mucho ante algunas circunstancias.

La madre también mencionó que los vecinos están cansados de la situación con los trapitos, quienes suelen pedir dinero a los transeúntes, en un contexto de precarización laboral generalizada que multiplica este tipo de cruces.

En cuanto al arma, subrayó: "El arma que usó mi hijo es una escopeta antigua, de colección. Solo tenía un cartucho con perdigones -el cartucho tiene como 30 años- y llevaba guardada muchos años (...) Sacó el arma de un impulso, no con la intención de matar a nadie", expresó la entrevistada.

Móviles policiales, jpeg La Policía detuvo al hombre que le había disparado el sábado a un "trapito". Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

El disparo al trapito y lo que vino después

También contó que su hijo había salido de la casa varias veces antes del incidente. "Él salió y entró tres veces. Fue a comprar y un negocio estaba cerrado. Volvió a salir y al ratito entró, o sea que ahí algo ha pasado; se picudearon o no sé qué. Luego subió a su habitación, arriba. Parece que él ya ha estado pensando en hacer algo, por todas las cosas que le venían pasando en los últimos tres, casi cuatro días".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diariouno/status/2033560305452659104&partner=&hide_thread=false UN VECINO BALEÓ A UN TRAPITO Y FUE DETENIDO



Un violento episodio se registró este sábado por la noche en Dorrego, Guaymallén, cuando un vecino efectuó varios disparos y baleó a un trapito en plena vía pública. El hecho ocurrió sobre calle Castellanos, entre calle Brandsen y… pic.twitter.com/6OEZGbQola — Diario UNO Mendoza (@diariouno) March 16, 2026

María Teresa indicó además que después de disparar al trapito, su hijo se encerró en su habitación y fue la Policía quien lo detuvo. La madre expresó su preocupación por la situación legal del hijo y espera que se haga justicia teniendo en cuenta su estado mental.

En cuanto a los trapitos, la mujer dio varios ejemplos de los problemas que, según ella, generan. "A mí el otro día uno me trató de vos y me le paré, y le dije 'esperá, que yo podría ser tu mamá", comentó.