Un violento incidente sacudió las inmediaciones del estadio de Godoy Cruz el sábado, cuando un vecino disparó e hirió a un trapito en plena vía pública. El hecho ocurrió en la calle Castellanos, cerca de la Clínica Francesa: tras una discusión, el vecino sacó un arma y baleó al trapito. La víctima fue hospitalizada, mientras que el agresor fue detenido.
La madre del hombre que baleó al trapito: "A mi hijo lo atacaron previamente"
Un trapito fue baleado el sábado tras una discusión cerca del estadio del Tomba. La madre del agresor dice que su hijo tiene problemas psiquiátricos
Este lunes, en el programa "No tenés cara" (Radio Nihuil), entrevistaron a María Teresa, la madre del agresor. Ella relató que su hijo tiene problemas psiquiátricos y que ya había tenido altercados con el trapito días antes del incidente.
La madre describió un ambiente tenso en la zona, debido a que -según ella- los trapitos "aprietan" a los vecinos para que les paguen por cuidar los coches.
El incidente con el Trapito
María Teresa aseguró que el trapito había atacado a su hijo días antes, causándole heridas punzantes en el abdomen. A raíz de esto, el hombre se sentía paranoico y temía haber contraído alguna enfermedad. "Cuando eso pasó, él llamó a la Policía y hasta habló con un médico en ese mismo llamado", contó.
Por otra parte, admitió que su hijo está bajo tratamiento psiquiátrico y que se altera mucho ante algunas circunstancias.
La madre también mencionó que los vecinos están cansados de la situación con los trapitos, quienes suelen pedir dinero a los transeúntes, en un contexto de precarización laboral generalizada que multiplica este tipo de cruces.
En cuanto al arma, subrayó: "El arma que usó mi hijo es una escopeta antigua, de colección. Solo tenía un cartucho con perdigones -el cartucho tiene como 30 años- y llevaba guardada muchos años (...) Sacó el arma de un impulso, no con la intención de matar a nadie", expresó la entrevistada.
El disparo al trapito y lo que vino después
También contó que su hijo había salido de la casa varias veces antes del incidente. "Él salió y entró tres veces. Fue a comprar y un negocio estaba cerrado. Volvió a salir y al ratito entró, o sea que ahí algo ha pasado; se picudearon o no sé qué. Luego subió a su habitación, arriba. Parece que él ya ha estado pensando en hacer algo, por todas las cosas que le venían pasando en los últimos tres, casi cuatro días".
María Teresa indicó además que después de disparar al trapito, su hijo se encerró en su habitación y fue la Policía quien lo detuvo. La madre expresó su preocupación por la situación legal del hijo y espera que se haga justicia teniendo en cuenta su estado mental.
En cuanto a los trapitos, la mujer dio varios ejemplos de los problemas que, según ella, generan. "A mí el otro día uno me trató de vos y me le paré, y le dije 'esperá, que yo podría ser tu mamá", comentó.