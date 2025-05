La kiosquera víctima de golpes y robo: "En lo único que pienso es en no volver ahí"

En medio de sus declaraciones, afirmó que tuvo miedo a que Carlos Javier Estrada, de 38 años, la matara por cómo la agarró y la llevó al fondo del local, y por la cantidad de golpes que le dio sin parar.

La víctima detalló el momento del robo en el kiosco de Godoy Cruz

"Todavía no sé por qué se la agarró conmigo, no lo conozco, no le había hecho nada", sostuvo Antonella con la voz quebrada: "Me pedía otro cigarro pero no se lo podía dar porque esas cosas me las descuentan a mí. Se hizo el que buscó más plata y se cruzó la caramelera, y ahí empezó todo. Pero no caigo por qué se la agarró conmigo".

Agregó: "Seguramente estaba drogado, para que se la agarrara así conmigo drogado tiene que haber estado, pasadísimo mal".

Embed - Violento robo en un quiosco de Capital

Reveló que es la primera vez que vive un hecho de inseguridad y que ahora tiene mucho miedo: "Me mandaron a un psicólogo por las dudas, por si me llego a sentir mal saliendo sola o insegura a que me vuelva a pasar algo así. Todavía no me siento segura de salir sola a la calle. Lo único que quiero es quedarme en mi casa".

A pesar de esto, la víctima del robo tuvo que salir debido a los trámites que implica la investigación y el avance de la causa, ya que se presentó como querellante con la abogada Susana Soleti, quien es del Ministerio de Seguridad.

detenido asalto quiosco delincuente.jpg Carlos Javier Estrada, de 38 años, fue detenido seis horas después de ocurrido el violento robo en Godoy Cruz.

La joven trabajaba entre 8 y 10 horas en el kiosco de Godoy Cruz, según el turno que le tocaba. Ahora dijo: "En lo único que pienso es en no volver ahí". Estrada fue capturado el mismo lunes al mediodía, seis horas después del hecho.

En un mensaje que le dio al autor del robo, dijo: "En algún momento le va a volver todo lo que me hizo pasar a mí, a otra chica y a mi otro compañero del otro local. Todo eso le va a volver en algún momento".