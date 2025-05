Una abogada del Gobierno representará a la kiosquera golpeada y buscará endurecer la acusación

Por lo que pudo confirmar Diario UNO, esa letrada aportara pruebas e informes médicos para endurecer la imputación del asaltante detenido y que se lo acuse de lesiones graves. "La empleada recibió una paliza tal que tiene un ojo muy comprometido y a eso se adosará también informes psicológicos que revelan el estado de atemorización que padece", aportaron desde el Ministerio de Seguridad.

Además, esa querellante hará foco en el nivel de violencia que ejerció el imputado y que se puede ver en el video de la cámara de seguridad del kiosco de calle Irigoyen casi San Martín, de Godoy Cruz.

"En las imágenes se ve cómo este asaltante la ataca, la mantiene sujeta en el piso y no deja de pegarle patadas y golpes de puño, aun cuando la chica no podía ni resistirse. Además la obliga a entrar al negocio y la mantiene cautiva por lo que se puede analizar si no se configura una privación ilegítima de la libertad", aportaron fuentes de ese programa de Asistencia a las Víctimas.

La detención del asaltante y la imputación de robo simple

Luego de que se conocieran las impactantes imágenes del asalto a un kiosco de Godoy Cruz, la Policía logró detener al sospechoso que había quedado filmado por las cámaras de seguridad del negocio. Fue cuando el hombre se trasladaba en un colectivo y fue detenido. También quedó grabado por las cámaras del micro.

Este martes el fiscal de Robos y Hurtos Juan Manuel Bancalari imputó a Carlos Javier Estrada por robo simple, lo que prevé una pena que va de un mes a seis años.

Cualquiera sea la pena que reciba, deberá cumplirla de manera efectiva por la reiterancia y reincidencia en este tipo de delitos.

El siguiente paso será la audiencia de prisión preventiva, pero hasta que llegue esa fecha el imputado por el violento robo y golpiza a la empleada de un kiosco de Godoy Cruz seguirá detenido en la penitenciaría.

Como ya tiene varios antecedentes, es probable que definan que siga detenido durante todo el proceso hasta que sea el juicio por este y por otros robos cometidos.

Los antecedentes y condenas por robo

La primera detención que figura en su prontuario fue en junio de 2006 por un robo agravado y fue liberado a los 10 días. Volvió a caer en diciembre de 2009 por portación ilegal de arma de guerra y salió en marzo del 2010. Un año mas tarde, en julio de 2011 volvió a ingresar por otro robo agravado.

En septiembre de 2012 fue condenado a 5 años de cumplimiento efectivo por un robo agravado por el uso de un arma impropia en concurso real. Pero en abril del 2013 intentó escapar, pero fue capturado y tras una unificación de penas le dieron 7 años. Salió en libertad en abril del 2018, tal como estaba previsto por la Justicia.

El delincuente que robó en Godoy Cruz.jpg Carlos Javier Estrada fue imputado por robo simple y es investigado en otros hechos que habría cometido desde su última salida del penal en el 2024.

Ese mismo año volvió a caer detenido y en enero del 2019 fue condenado a 5 años y 8 meses por robos agravados con armas de fuego que no se pudo comprobar si servían para disparar. Esta pena la cumplió en su totalidad y volvió a recuperar su libertad en febrero del 2024.

Lejos de reinsertarse, en septiembre de ese año volvió a ser detenido y condenado a dos meses por el delito de resistencia a la autoridad. Cumplió y salió en noviembre del 2024.

Tras esa última condena, en este 2025 tenía dos pedidos de captura vigentes: uno por un hurto ocurrido en marzo junto con su pareja, y otro robo simple ocurrido en Godoy Cruz el 2 de marzo, donde encontrado su huellas dactilares.