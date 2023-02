La Justicia espera los estudios de sífilis por el abuso sexual a un niño y abre la lista de sospechosos

► TE PUEDE INTERESAR: Un niño de 3 años ingresó al Hospital Notti con sífilis y se investiga un abuso sexual

El joven, que tiene un estrecho vínculo de amistad con la familia del niño, fue aprehendido a media mañana del martes y se le extrajo sangre para determinar si tiene la misma patología que el menor. Este miércoles se venció el plazo de 24 horas que tiene la fiscal para definir la imputación o la liberación, pero la magistrada solicitó una prórroga de un día más a la espera del informe médico.

Párrafo aparte, fuentes judiciales detallaron que existen otras líneas de investigación que apuntan a un abuso intrafamiliar. Algunas versiones apuntan a un familiar directo del menor que tiene antecedentes de delitos contra la propiedad, según trascendió.

abuso sexual las herass 2.jpg La madre del aprehendido por el abuso sexual del menor. Foto: Matías Pascualetti.

"Es inocente"

Han sido días de revuelo en el barrio ubicado en las inmediaciones de la cancha de Huracán Las Heras donde reside el menor y el único aprehendido. La madre del sospechoso habló con Radio Nihuil y ratificó la inocencia: "Mi hijo va a salir adelante porque no ha sido. No se quedaba solo con la nene".

"Ayer vino la mamá de niño. Me reventaron y me rompieron toda la casa. Nos cayó como un balde de agua fría. Me hice cargo y entregué a mi hijo para que se haga lo estudios y vean que no es el abusador", relató.

En tanto que una vecina aseveró que "damos fe que el chico es inocente. El abusador viene por parte de los familiares de la chica".