La historia de la tercera víctima de femicidio en Mendoza en lo que va del 2024

Femicidio en Guaymallen.jpg Desgarrador panorama para los familiares del matrimonio que apareció sin vida en una de las habitaciones. Nicolás Rios

En tanto, su pareja habría tomado la decisión de dar aviso a los vecinos que llamaran al 911 para luego quitarse la vida.

Sus restos aparecieron colgados con un cable coaxil de la perilla de un armario, "prácticamente sentado", refirieron fuentes judiciales.

Luego de la conmoción por el hecho que comenzó a conocerse luego de que un vecino golpeó la puerta y vio que uno de los hijos estaba bien de salud, los familiares de las víctimas comenzaron a llegar a la escena del crimen.

Gustavo Pirrello, fiscal de homicidios femicidio en Guaymallen.jpg Gustavo Pirrello, fiscal de homicidios realizando la investigación en la escena del crimen y aparente suicidio en Guaymallén.

Los hermanos y parientes de ambos estaban totalmente desconsolados y sin poder entender lo que había ocurrido.

Mientras tanto, el fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrello trataba de establecer lo que sucedió con la ayuda de personal de Científica.

Además comenzó a tomar los primeros testimonios de los familiares y de los vecinos para conocer cómo era la relación de este matrimonio y si había antecedentes de violencia de género.

Las víctimas de femicidio en Mendoza del 2024

En enero, febrero y ahora abril se produjeron los tres crímenes violentos a mujeres en Mendoza, en lo que va de este 2024. El primero ocurrió en el Valle de Uco, en el cual un hombre acabó con la vida de su ex esposa antes de quitarse la vida. El perpetrador, de 75 años, llegó al domicilio de forma inesperada y sostuvo una breve conversación con la señora antes de cometer el terrible acto. Además de acabar con la vida de su ex esposa, también hirió de bala a su ex cuñado en el mismo suceso.

maria victoria ruiz femicidio carrizal.jpg

Mientras que al mes siguiente se registró el femicidio de María Victoria Ruiz Grasetto, de 44 años, fue hallada sin vida en un camping en El Carrizal. Tras varios días de inactividad en una casilla rodante ocupada por una pareja a la orilla del embalse, y después de percibir olores desagradables, las autoridades policiales ingresaron al lugar y descubrieron un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Su pareja, Lucas Maximiliano Pérez Vicentela (42) está detenido por el crimen. Después de estar varios días prófugo de la justicia fue detenido en San Luis.