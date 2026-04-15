Una grave denuncia sacudió al mundo River Plate en las últimas horas y encendió las alarmas en su círculo más íntimo. Es que la Justicia federal investiga una acusación por presunto abuso sexual en contra del jefe de Seguridad de la institución. La presentación fue realizada por una empleada, según consta en los registros judiciales.
La grave denuncia que sacude al mundo River y a su círculo más íntimo
Una fuerte acusación por parte de una empleada y que involucra al Jefe de Seguridad derivó en imputación y encendió las alarmas en River
En consecuencia, un grupo de representantes de socios del club presentó una nota al presidente Stefano Di Carlo para solicitar, con carácter urgente, precisiones sobre si la dirigencia tomó conocimiento de la denuncia y si involucra concretamente está involucrado personal de la institución.
En el escrito, los socios también requirieron saber si se activaron los mecanismos previstos en el Protocolo contra la Violencia de Género, si el caso alcanza a un "funcionario de alto rango" y si existieron "notificaciones formales" sobre actuaciones judiciales.
La denuncia tomó estado público tras las publicaciones en la red X que realizó el periodista Pablo Calvari, quien calificó la situación como “complicadísima” entorno al jefe de Seguridad y reclamó un pronunciamiento institucional.
En ese sentido, desde el club dejaron trascender que la denunciante "había sido previamente cuestionada por reclamos de socios y que fue citada a una reunión en la que se le habría anticipado una posible sanción disciplinaria", según detalla Noticias Argentinas.
Tras la imputación, el expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45, Secretaría 122, bajo la carátula “Acero, Gustavo s/abuso sexual – art. 119”, y fue registrado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con último movimiento el 8 de abril de 2026.
De acuerdo con esa versión y supo la Agencia NA, el contacto físico está señalado en la denuncia y ahora la Justicia está investigando el alcance de los hechos.