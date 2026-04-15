La grave denuncia que sacude al mundo River y a su círculo más íntimo

Estadio-Monumental-River.jpg El estadio Monumental de River Plate. Foto: archivo

La denuncia tomó estado público tras las publicaciones en la red X que realizó el periodista Pablo Calvari, quien calificó la situación como “complicadísima” entorno al jefe de Seguridad y reclamó un pronunciamiento institucional.

En ese sentido, desde el club dejaron trascender que la denunciante "había sido previamente cuestionada por reclamos de socios y que fue citada a una reunión en la que se le habría anticipado una posible sanción disciplinaria", según detalla Noticias Argentinas.

denuncia river 2 La nota de un grupo de socios de River.

Tras la imputación, el expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45, Secretaría 122, bajo la carátula “Acero, Gustavo s/abuso sexual – art. 119”, y fue registrado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con último movimiento el 8 de abril de 2026.

De acuerdo con esa versión y supo la Agencia NA, el contacto físico está señalado en la denuncia y ahora la Justicia está investigando el alcance de los hechos.