Pedro Kreder y su pareja, Juana Morales llevan casi un mes desaparecidos en Chubut. Lo único que se sabe de ellos es el lugar donde se encontró la camioneta perteneciente al jubilado.
La frase de la hija del jubilado desaparecido que hiela la sangre: "Papá nunca..."
Pedro Kreder y Juana Morales son la pareja de jubilados de Chubut que están desaparecidos hace 25 días. Qué dice la hija del hombre
Y si bien, una de las hipótesis es que ambos jubilados salieron en busca de auxilio y se desorientaron, la hija de Pedro Kreder añadió una pieza que puede resultar muy escalofriantes y que tiene que ver con la posibilidad de la intervención de terceros.
"Papá nunca hubiese entrado ahí. Nunca la hubiese arriesgado a Juana", explicó su hija Gabriela. Y es que los familiares de la pareja no creen que los dos jubilados hayan llegado al cañadón, donde fue encontrada la camioneta, por voluntad propia.
Esto se debe a que la camioneta se encontró atorada en una zona inhóspita, en un lugar con caminos complicados, desniveles, barrancos y hasta arenas muy similares a las movedizas.
"Papá conocía la zona. Él sabía que era peligrosa y por eso nunca hubiera entrado ahí. Eso lo descartamos desde el primer momento", explicó Gabriela Kreder a Cadena 3.
Lo cierto es que las autoridades sostienen como principal hipótesis que la pareja se haya desorientado al salir a pedir auxilio. La familia del jubilado no piensa lo mismo, cree que fueron obligados a ir hasta el sitio.
"Las cámaras están, pero no se visualizan las personas que van adentro ni se puede asegurar que sean ellos", señaló la mujer, que agregó que seguirán buscando hasta encontrar una respuesta que brinde una explicación a este misterio que lleva 25 días y que tiene a las autoridades de Chubut y de otras provincias totalmente en vilo.