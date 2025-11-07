La frase de la hija del jubilado desaparecido que hiela la sangre: "Papá nunca..."

Esto se debe a que la camioneta se encontró atorada en una zona inhóspita, en un lugar con caminos complicados, desniveles, barrancos y hasta arenas muy similares a las movedizas.

jubilados1

"Papá conocía la zona. Él sabía que era peligrosa y por eso nunca hubiera entrado ahí. Eso lo descartamos desde el primer momento", explicó Gabriela Kreder a Cadena 3.

Lo cierto es que las autoridades sostienen como principal hipótesis que la pareja se haya desorientado al salir a pedir auxilio. La familia del jubilado no piensa lo mismo, cree que fueron obligados a ir hasta el sitio.

"Las cámaras están, pero no se visualizan las personas que van adentro ni se puede asegurar que sean ellos", señaló la mujer, que agregó que seguirán buscando hasta encontrar una respuesta que brinde una explicación a este misterio que lleva 25 días y que tiene a las autoridades de Chubut y de otras provincias totalmente en vilo.