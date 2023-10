La Fiscalía pidió al jurado que consideren culpable al imputado por el crimen de Carlos Gruini

juicio por jurado crimen carlos gruini imputado eric suazo 2.jpg Eric Suazo, de 26 años, se enfrenta una condena de prisión perpetua por el crimen de Carlos Gruini, quien tenía 64 años cuando fue asesinado en mayo del 2020. Foto: Poder Judicial

►TE PUEDE INTERESAR: Comenzó el juicio por jurado por el crimen de Carlos Gruini ocurrido en Junín en 2020



El objeto fue encontrado donde había dicho el acusado, que había sido liberado por la misma Fiscalía debido a que no había pruebas suficientes en su contra. Luego de la escucha telefónica que reveló cuál habría sido el arma homicida, le dieron la prisión preventiva, pero otro juez ordenó su libertad y volvió a la calle, hasta que en el 2022 cayó nuevamente por una denuncia por violencia de género contra su ex pareja.

Carlos Gruini.JPG Carlos Gruini tenía 64 años. Fue atacado junto a su esposa en su casa de Junín por dos delincuentes en la noche del 21 de mayo del 2020.

Algunas de las pruebas contra el presunto homicida de Carlos Gruini

Por otro lado, Carabajal detalló que Gruini recibió 37 golpes en su cuerpo, además de haber sido maniatado con alambres y atado con un cinto. También le pusieron un trapo en la boca y lo amordazaron. De los 37 golpes, la mayoría fueron en la cabeza y en el rostro, zonas vitales. Mientras, el otro asaltante que nunca fue identificado, maniató a la esposa del hombre, y mientras la golpeaban y torturaban le exigían dólares o de lo contrario matarían a su marido.

El jefe del Cuerpo Médico Forense declaró que el fierro secuestrado del techo de la casa de Suazo coincidía con las lesiones que encontraron en el cuerpo de la víctima.

juicio por jurado crimen carlos gruini imputado eric suazo mariano carabajal.jpg El fiscal jefe de Rivadavia y Junín, Mariano Carabajal, quien pidió un veredicto de culpabilidad para Eric Suazo por el crimen de Carlos Gruini. Foto: Poder Judicial

►TE PUEDE INTERESAR: Fue detenido por un crimen en un asalto, quedó en libertad y volvió a caer por violencia de género



Otra prueba fue el recorrido que hizo un perro de rastreo de la Policía, que a las horas de cometido el crimen fue directo desde la casa de Gruini hasta la casa de Suazo, ubicada a solo 15 cuadras de distancia.

Carabajal también hizo referencia a los testigos presentados por la defensa, y sostuvo que todos les mintieron en la cara al jurado, que sus dichos estuvieron llenas de contradicciones, incluso con la misma declaración del acusado. Calificó que los testigos estaban "caseteados", y pidió compulsa penal por falso testimonio.

Por su parte, el querellante Juan Rosello adhirió a todo lo expuesto por Carabajal, y agregó su análisis sobre el homicidio ocurrido el 21 de mayo del 2020. Dijo que Eric Suazo rompió la armonía de una familia y le quitó la libertad y la vida a Carlos Gruini.

juicio por jurado crimen carlos gruini imputado eric suazo juan rosello.jpg Juan Rosello, abogado querellante de la familia Gruini. Foto: Poder Judicial

"Suazo no le quitó la vida a una persona, le sacó la vida a un obstáculo que tenía para lograr un único objetivo que era el de apoderarse de los bienes de un tercero", expresó Rosello, y agregó que todas las pruebas presentadas encajan como las partes de un engranaje.

"Si toman una decisión de culpabilidad no se van a equivocar, no piensen que podrían haber analizado las cosas por otro camino porque no lo hay", sostuvo el querellante al jurado.

El pedido de no culpable de la defensa

El abogado Pedro Sosa echó tierra a todo lo expuesto por el fiscal y por el querellante con el objetivo de poner en duda todas las pruebas presentadas durante el debate. Aseguró que todo lo expuesto por el fiscal Mariano Carabajal fue "puro circo", y que quienes levantan la voz o gritan lo hacen para influir sobre el jurado. Agregó que fueron alegatos cargados de emoción solo para confundir al jurado.

Sostuvo que hubo un hostigamiento hacia los testigos que declararon a favor de Suazo, y no notó las mismas formas hacia los policías, investigadores y peritos que se presentaron durante el debate.

juicio por jurado crimen carlos gruini imputado eric suazo pedro sosa.jpg Pedro Sosa, defensor de Eric Suazo, de 26 años, imputado por homicidio crimis causa por la muerte de Carlos Gruini. Foto: Poder Judicial

►TE PUEDE INTERESAR: Una pareja murió ahogada cuando intentaba rescatar a su perro en el parque Chachingo de Maipú

Aseguró que si un juez decidió la libertad de su defendido durante el proceso fue porque consideró que no había pruebas ni dudas en su contra para mantenerlo preso por el crimen de Carlos Gruini, y son las mismas pruebas o indicios que se presentaron en este juicio.

Al terminar su larga exposición, Sosa pidió a los 12 miembros del jurado que evalúen todo lo expuesto con seriedad y responsabilidad para llegar a un veredicto de no culpable.

Luego, la jueza técnica María Victoria Bover, les dio todas las indicaciones al jurado que pasó a deliberar para definir su Eric Suazo es o no el autor del crimen de Carlos Gruini.

juicio por jurado crimen carlos gruini imputado eric suazo María Victoria Bover.jpg La jueza técnica María Victoria Bover, estuvo al frente del juicio por el crimen de Carlos Gruini. Foto: Poder Judicial

El crimen de Carlos Gruini

La víctima vivía en carril Nuevo Barriales, en el distrito Barriales, de Junín. Gruini, de 64 años, estaba junto a su esposa. Eran cerca de las 23 del 21 de mayo del 2020, cuando dos hombres encapuchados y con guantes entraron a la casa.

Los delincuentes maniataron al matrimonio. A la mujer la dejaron en el interior de la casa, mientras que Gruini lo llevaron hacia el patio, donde lo golpearon en la cabeza presuntamente con una pala y además le pusieron un trapo en la boca para que no gritara.

juicio por jurado crimen carlos gruini imputado eric suazo 3.jpg Carlos Gruini junto a su esposa y sus dos hijos. La foto fue expuesta en los alegatos de cierre para recordar al hombre asesinado.

En ese momento llegó la hija de 38 años, quien también fue atacada por los asaltantes quienes amenazaron con matar a sus padres si gritaba. Los ladrones escaparon con dos cheques y $80.000.

Todo su movimiento quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda, aunque como tenían las caras tapadas no pudieron ser identificados.