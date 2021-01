La familia de David Calderón denunció "inacción" de la justicia

El jueves 31 de diciembre, David salió de su trabajo y caminó hasta su departamento ubicado en la calle Gutiérrez, frente a la plaza Chile, donde vivía solo. Las cámaras de seguridad dan cuenta de ese recorrido durante el cual mantuvo una comunicación telefónica con su madre que vive en España y llamaba para saludarlo con motivo del fin de año.

Al ingresar al ascensor, Calderón cortó por falta de señal prometiendo volver a llamar pero esto nunca ocurrió. Hasta allí se pudo reconstruir sobre las últimas horas con vida.

El sábado 2 de enero, su hermana ya no pudo soportar la preocupación y le pidió a una amiga que se acercara hasta la vivienda ya que hacía dos días que la víctima no contestaba llamadas ni mensajes a su celular ni siquiera los relacionados al año nuevo. Lo siguiente forma parte de la crónica policial, al llegar al lugar el olor delataba que las cosas no estaban bien.

Al abrir la puerta hallaron Calderón maniatado en su cama en un charco de sangre y sin vida. Lo único que faltaba era un televisor, esto motivó que la causa se investigara como un robo agravado pero allegados al joven posan sus sospechas hacia una ex pareja por lo que piden que se cambie la caratula y se encuadre como crimen de odio.

Ese fue uno de los reclamos que se hizo este viernes cuando familiares y amigos marcharon desde Peatonal y San Martín hacia la Legislatura, ahí estuvieron presentes el colectivo Ni Una Menos y la agrupación Marcha del Orgullo. Se trató de la segunda manifestación que se realiza y el próximo viernes volverán a hacerlo desde la Casa de Gobierno hasta el Palacio Judicial.

Es que, el círculo íntimo de la víctima ve con preocupación que la investigación no avance. "Hace más de una semana que la fiscal -Andrea Lazo- o me llama ni nos da noticias", aseguró Gustavo quien además denunció la falta total de colaboración de los vecinos del edificio.

"Nos pusieron las quejas el vieres pasado cuando sacábamos los muebles para entregar el departamento porque hacíamos ruido. Entonces, escuchan cuando movés una silla y no cuando matan a una persona", sentenció el hombre.

