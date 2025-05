La abogada de la empleada del kiosco golpeada en un robo habló de las secuelas de la víctima

"Antonella me dijo: 'No sé cómo hice. Recuperé fuerzas y salí, pero no sé cómo hice'. Esa chica no sabía si salía", agregó la abogada del Ministerio de Seguridad.

Buscará agravar la imputación de robo simple

Susana Soleti detalló: "Las lesiones fueron constatadas en el Cuerpo Médico Forense, pero en forma particular vamos a buscar un perito tanto psicológico como físico para que vean el estado en el que quedó Antonella, y con ese informe entiendo que habrá algún agravante. Tenemos la intención que la imputación para Estrada sea robo agravado", que prevé una pena de 5 a 15 años.

"Esta persona tenía antecedentes -más de 20 hechos- y también vamos a pedir reincidencia. Hoy por robo simple con cualquier artimaña su defensor obtiene prisión domiciliaria, alguna morigeración, pero la realidad es que esta persona no puede estar en la sociedad entre nosotros", sostuvo la abogada, quien arriesgó que hasta podría caberle una tentativa de homicidio.

detenido asalto quiosco delincuente.jpg Por el momento Carlos Javier Estrada (38) está imputado por robo agravado pero la querellante de la víctima buscará agravar la acusación.

Insistió que la calificación de robo simple puede ser modificada: "El mismo juez de garantías al momento de revisar la situación procesal de esta persona puede solicitar o inferir en un cambio de calificación si entiende que le corresponde la aplicación de un artículo más severo, que entiendo que es lo que sucede en este caso".

Ante la posibilidad que este caso termine con un juicio abreviado, en el que el fiscal y el defensor hacer un acuerdo para que el imputado reconozca los hechos a cambio de obtener una pena más "liviana", Soleti aseguró que como querellante se puede oponer y buscará por todos los medios llegar a un juicio oral y público para conseguir la máxima condena por el violento robo en el kiosco de Godoy Cruz.