Un video grabado en la playa de Monte Hermoso, en el sur de la provincia de Buenos Aires, generó una ola de indignación al mostrar a una pareja extrayendo a un pingüino del mar para tomarse fotos.
Investigan a una pareja tras sacar un pingüino del mar para sacarse una foto
El caso del pingüino en Monte Hermoso generó una ola de indignación contra las dos personas
La escena, filmada por una testigo y difundida en casi todas las redes sociales, capturó el momento en que los individuos manipulan al animal sin cuidado, lo trasladan hasta la orilla y lo rodean junto a otros curiosos que se acercaron atraídos por el espectáculo.
El pingüino, visiblemente desorientado y estresado, intentaba regresar al mar mientras era sostenido y fotografiado. El registro se viralizó rápidamente en redes sociales, multiplicando críticas y reclamos de justicia.
Maltrato animal con el pingüino
La persona que grabó el hecho en Monte Hermoso acompañó la publicación con un mensaje contundente: “¿Podemos hablar de la gente ignorante, mala y verdaderamente tonta que saca a los animales de su hábitat natural? ¡Molestándolos y agarrándolos de muy mala manera!”. La reacción de los usuarios fue inmediata y masiva, con comentarios llenos de enojo como “¡Hay que denunciar!” o “¿Son estúpidos o se hacen? Qué gente ignorante…”.
El repudio se extendió a plataformas como X y otros grupos locales, donde se exigió intervención de las autoridades para identificar a la pareja y aplicar sanciones por maltrato animal, un delito que está tipificado en el Código Penal y prevé de 15 días a 1 años de prisión.
Especialistas del Museo de Ciencias Naturales “Vicente Di Martino” explicaron que estos pingüinos, probablemente de la especie de Magallanes, forman parte de rutas migratorias habituales en esta época del año. Durante el verano, se desplazan hacia el norte, acercándose a las costas argentinas para descansar o mudar plumaje, lo que explica su presencia en playas como las de Monte Hermoso. Sin embargo, advirtieron que cualquier interacción directa genera estrés extremo en el animal, pudiendo provocar consecuencias fatales como deshidratación, lesiones o alteración de su comportamiento natural.