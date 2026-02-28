Investigan a una pareja tras sacar un pingüino del mar para sacarse una foto

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal 10 Mar del Plata (@canal10mdp)

Maltrato animal con el pingüino

La persona que grabó el hecho en Monte Hermoso acompañó la publicación con un mensaje contundente: “¿Podemos hablar de la gente ignorante, mala y verdaderamente tonta que saca a los animales de su hábitat natural? ¡Molestándolos y agarrándolos de muy mala manera!”. La reacción de los usuarios fue inmediata y masiva, con comentarios llenos de enojo como “¡Hay que denunciar!” o “¿Son estúpidos o se hacen? Qué gente ignorante…”.

El repudio se extendió a plataformas como X y otros grupos locales, donde se exigió intervención de las autoridades para identificar a la pareja y aplicar sanciones por maltrato animal, un delito que está tipificado en el Código Penal y prevé de 15 días a 1 años de prisión.

Especialistas del Museo de Ciencias Naturales “Vicente Di Martino” explicaron que estos pingüinos, probablemente de la especie de Magallanes, forman parte de rutas migratorias habituales en esta época del año. Durante el verano, se desplazan hacia el norte, acercándose a las costas argentinas para descansar o mudar plumaje, lo que explica su presencia en playas como las de Monte Hermoso. Sin embargo, advirtieron que cualquier interacción directa genera estrés extremo en el animal, pudiendo provocar consecuencias fatales como deshidratación, lesiones o alteración de su comportamiento natural.