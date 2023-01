Investigan a un presunto Chacal en Guaymallén por abuso sexual a una hija y dos hijastras

La víctima explicó que entre sus 8 y 14 años -de 2008 a 2014- sufrió reiterados abusos sexuales por parte de su padre biológico cuando se encontraban en el domicilio ubicado en las inmediaciones del colegio Murialdo.

Abuso-sexual-abuelo-a-su-nieta.jpg El Chacal de Guaymallén, denunciado por reiterados hechos, fue detenido en los últimos días.

La joven se refirió a que el hombre la tocaba en sus partes íntimas y hasta recordó haber sido atacada en una ocasión que se encontraba acostada porque estaba enferma. Tras esta novedad, dos hijas de la pareja del sospechoso -actualmente tienen 32 y 27 años- relataron que también fueron víctimas de hechos similares.

El fiscal de Delitos Sexuales Darío Nora comenzó a recabar pruebas y el 29 de diciembre pasado ordenó la detención del jubilado de 73 años. Fue imputado por abuso sexual simple agravado por el vínculo y por la convivencia con un menor de 18 años, en indeterminada cantidad de hechos. Desde entonces se encuentra alojado en el complejo penitenciario San Felipe.

Fuentes judiciales detallaron que el expediente fue habilitado para tramitarse durante la feria judicial de enero ya que el abogado defensor del presunto Chacal presentó un pedido de arresto domiciliario. El argumento fue la avanzada edad del imputado, que puede llegar a recibir una condena excarcelable -la mínima del delito es de 3 años y no tiene antecedentes- y que no hay forma de que entorpezca la investigación ya que no restan muchas pruebas por producir.

Respecto a ese último punto, la Fiscalía ha tomado todos los testimonios que necesitaba. Solamente espera el resultado de una pericia psicológica que realizó el Equipo de Abordaje de Abuso Sexual (EDEAAS) sobre la hija del hombre y otra que definirá si el acusado es imputable o no.

Este jueves la jueza Mariana Gardey escuchó los planteos de la defensa, que ofrece un domicilio ubicado en San Martín como lugar para que continúe el arresto. Se trata de la casa de uno de los hijos del hombre, quien junto a dos hermanos y otra hijastra negaron haber sido víctimas de algún abuso sexual.

La magistrada se tomó un cuarto intermedio hasta disponer de las pericias psicológicas y tener en mano los informes del Servicio Penitenciario.

