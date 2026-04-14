Ya tienen 40 años. Pero casi por casualidad se dieron cuenta que su identidad no era la correcta. Ahora, creen que las intercambiaron cuando eran bebés recién nacidas en el hospital y la Justicia de Buenos Aires abrió una investigación al respecto.
Investigan si intercambiaron la identidad de 2 mujeres al nacer: cómo se dieron cuenta
El presunto hecho de suplantación de identidad tiene como protagonistas a 2 mujeres que nacieron en 1986 en el Hospital Italiano de Buenos Aires
Dos mujeres de 40 años, Paula y Gabriela, descubrieron que fueron cambiadas al nacer en una clínica de la ciudad de Buenos Aires y el caso derivó en una investigación judicial para determinar lo ocurrido.
Las protagonistas nacieron el 22 de marzo de 1986 en el Hospital Italiano con apenas 13 minutos de diferencia, pero las bebés fueron criadas por familias distintas que creían ser sus padres biológicos.
Cómo se dieron cuenta del cambio de identidad
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la verdad salió a la luz luego de que una de las mujeres se realizó un estudio genético por curiosidad, cuyo resultado no coincidía con su familia. Con este primer resultado se realizó otro análisis de ADN que confirmó que no tenía vínculo biológico con ninguno de sus supuestos padres.
A partir de esa situación, se inició una investigación que permitió ubicar a la otra mujer, con quien también se realizaron estudios genéticos que ratificaron la misma secuencia con sus presuntos padres biológicos y se avanzó con la hipótesis del intercambio al nacer. Ambas habían tenido vidas completamente diferentes: una en Miami, Estados Unidos con una situación económica acomodada y la otra en el conurbano bonaerense.
En ese marco, las dos mujeres pudieron reencontrarse con sus familias biológicas en un hecho que marcó un punto de inflexión en sus vidas, mientras la Justicia intenta esclarecer responsabilidades en un caso que generó fuerte impacto por haberse mantenido oculto durante 4 décadas.
La causa derivó en una denuncia judicial por supresión de identidad y otras posibles irregularidades, mientras se analizan documentos del Hospital Italiano y se busca determinar cómo se produjo el intercambio de las bebés recién nacidas.