Investigan si intercambiaron la identidad de 2 mujeres al nacer: cómo se dieron cuenta

Hospital Italiano informó el faltante de fármacos La suplantación de identidad habría ocurrido en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Cómo se dieron cuenta del cambio de identidad

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la verdad salió a la luz luego de que una de las mujeres se realizó un estudio genético por curiosidad, cuyo resultado no coincidía con su familia. Con este primer resultado se realizó otro análisis de ADN que confirmó que no tenía vínculo biológico con ninguno de sus supuestos padres.

A partir de esa situación, se inició una investigación que permitió ubicar a la otra mujer, con quien también se realizaron estudios genéticos que ratificaron la misma secuencia con sus presuntos padres biológicos y se avanzó con la hipótesis del intercambio al nacer. Ambas habían tenido vidas completamente diferentes: una en Miami, Estados Unidos con una situación económica acomodada y la otra en el conurbano bonaerense.

En ese marco, las dos mujeres pudieron reencontrarse con sus familias biológicas en un hecho que marcó un punto de inflexión en sus vidas, mientras la Justicia intenta esclarecer responsabilidades en un caso que generó fuerte impacto por haberse mantenido oculto durante 4 décadas.

La causa derivó en una denuncia judicial por supresión de identidad y otras posibles irregularidades, mientras se analizan documentos del Hospital Italiano y se busca determinar cómo se produjo el intercambio de las bebés recién nacidas.