Cayó la "Banda de los Falsos Tenistas": eran colombianos y tenían una particular forma de robar

Embed CAYÓ UN PRÓFUGO DE LA BANDA DE LOS FALSOS TENISTAS



A través de exhaustivas tareas de investigación, atrapamos en Constitución a un delincuente colombiano que contaba con un pedido de captura internacional. pic.twitter.com/v54rlFE6Xk — SeguridadBA (@SeguridadBA) April 12, 2026

La Banda de los Falsos Tenistas

Según la investigación, el hombre fue identificado a partir del análisis de cámaras de seguridad y la exploración de perfiles públicos en redes sociales. Además, contaba con antecedentes penales por robo y violación de medidas restrictivas.

Las filmaciones lo habían captado en enero junto a otros cómplices, vestidos con ropa deportiva y con estuches de raquetas de tenis en su poder, cuando ingresaban a un edificio en Villa Urquiza mediante el uso de una llave electrónica clonada.

Embed La @PoliciaCiudadBA detuvo en Constitución a un integrante de la banda de los falsos tenistas.



El detenido es un colombiano que integraba una banda que robaba edificios, vistiendo ropa deportiva deportiva para no llamar la atención. pic.twitter.com/3SJPmnS26I — Dani Lerer (@danilerer) April 11, 2026

Una vez dentro del departamento, los delincuentes forzaban las cerraduras de las viviendas que se encontraban sin ocupantes para robar distintos elementos de valor. Tras más de 2 meses de tareas de investigación y seguimiento, el señalado fue localizado y finalmente interceptado en Constitución.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11 que dispuso la detención del imputado y su alojamiento en una sede de Interpol de la Policía Federal, en virtud del requerimiento internacional vigente en su contra. Por este motivo es que el integrante de la banda criminal podría ser extraditado a su país de origen en los próximos meses.