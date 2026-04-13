Un delincuente colombiano de 30 años fue detenido en Buenos Aires, acusado de integrar la denominada “Banda de los Falsos Tenistas”, una organización que se hacía pasar por deportistas para ingresar a edificios y robar departamentos con llaves clonadas.
Cayó la "Banda de los Falsos Tenistas": eran colombianos y tenían una particular forma de robar
La banda criminal fue desarticulada tras un puñado de detenciones que se concretaron en los últimos días
Según el parte policial difundido de forma oficial, el detenido incluso contaba con un pedido de captura internacional vigente emitido por la Justicia de Colombia por el delito de hurto calificado agravado, por lo que quedó a disposición de Interpol tras el procedimiento.
El sospechoso fue arrestado en calle San José 1900, dentro del barrio de Constitución, por personal de la División Robos y Hurtos de la Policía de Buenos Aires, que llevaba adelante tareas investigativas en la zona. La pesquisa se había iniciado tras un robo cometido en enero en un inmueble del barrio de Villa Urquiza.
La Banda de los Falsos Tenistas
Según la investigación, el hombre fue identificado a partir del análisis de cámaras de seguridad y la exploración de perfiles públicos en redes sociales. Además, contaba con antecedentes penales por robo y violación de medidas restrictivas.
Las filmaciones lo habían captado en enero junto a otros cómplices, vestidos con ropa deportiva y con estuches de raquetas de tenis en su poder, cuando ingresaban a un edificio en Villa Urquiza mediante el uso de una llave electrónica clonada.
Una vez dentro del departamento, los delincuentes forzaban las cerraduras de las viviendas que se encontraban sin ocupantes para robar distintos elementos de valor. Tras más de 2 meses de tareas de investigación y seguimiento, el señalado fue localizado y finalmente interceptado en Constitución.
Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11 que dispuso la detención del imputado y su alojamiento en una sede de Interpol de la Policía Federal, en virtud del requerimiento internacional vigente en su contra. Por este motivo es que el integrante de la banda criminal podría ser extraditado a su país de origen en los próximos meses.