Investigan a 8 policías que acribillaron a un hombre en un auto

policia estados unidos 2 Los últimos segundos del hombre antes de ser baleado por los policías.

La lupa sobre el accionar de la policía

Durante la inspección del auto, los oficiales de la Policía de Estados Unidos notaron anomalías en la placa de matrícula y signos evidentes de manipulación en la columna de dirección, elementos que levantaron la sospecha de que el vehículo había sido robado.

De acuerdo con el relato oficial, el ocupante del asiento del copiloto, un hombre de 33 años, desobedeció las instrucciones repetidas de los policías para que abandonara el vehículo. En vez de cumplir, cerró la ventanilla y realizó un movimiento brusco hacia la parte inferior del habitáculo, de donde extrajo un arma de fuego semiautomática.

Esta reacción inmediata alteró por completo el escenario, obligando a los policías a evaluar la existencia de un riesgo grave e inminente para su integridad física y la de terceros presentes en la escena.

Embed | Se publican nuevas imágenes de cámara corporal:



Agentes del sheriff de San Marcos detuvieron de madrugada un Hyundai Sonata rojo por una infracción de tráfico. Al revisar el coche, detectaron irregularidades en la matrícula y daños en la columna de dirección, lo que hizo… pic.twitter.com/7jTEFYimAA — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 15, 2026

Los efectivos consiguieron retirar al conductor de 21 años del interior del auto sin que opusiera resistencia alguna. Una vez asegurado y apartado del lugar, el foco quedó centrado exclusivamente en el pasajero, quien continuó negándose a entregar el arma que sostenía.

A pesar de los intentos por dialogar y lograr su rendición, el hombre mantuvo una actitud desafiante que, según los informes policiales, incluyó gestos que sugerían la intención de utilizar el arma contra los oficiales.

Ante esa circunstancia, 5 policías junto con un supervisor decidieron disparar de manera simultánea. Los proyectiles impactaron al sujeto, quien falleció casi de inmediato dentro del auto. La intervención armada, ejecutada por un total de ocho policías que participaron en distintos roles durante el incidente, ha motivado una exhaustiva revisión de cada paso dado esa noche para determinar si el uso de la fuerza letal se ajustó a los estándares establecidos.