Imputaron a los siete detenidos del caso Loan por sustracción de menores

Laudelina Peña, la tía política del menor; su pareja, Antonio Benítez; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, el ex comisario Walter Maciel, Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez conocieron a través de una audiencia virtual por qué fueron acusados en la causa que investiga el extravío del pequeño de 5 años.

En este sentido, está previsto que Laudelina, quien se encuentra alojada en la cárcel de mujeres de Ezeiza, sea sometida a declaración indagatoria en las próximas horas, al tiempo que Caillava y Pérez harán lo propio el jueves, mientras que Maciel hablará ante la Justicia el viernes.