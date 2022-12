Imputaron al colectivero por el accidente en Guaymallén que dejó a dos víctimas con graves heridas

Mientras tanto, Jorgelina Pontis (30) y la pequeña Lupe (5) continúan internadas en el Hospital Central y Notti, respectivamente, donde fueron operadas por graves lesiones en sus piernas y se encuentran evolucionando en su estado de salud ya que serán trasladas a sala común, según informaron desde la Justicia.

La investigación penal todavía no logra determinar el motivo que causó el accidente en Guaymallén pero a priori no hubo factores externos que complicaron la conducción de Quevedo. El GPS del micro marcó que circulaba a una velocidad prudencial -poco menos de 30 kilómetros por hora- y el adelanto de la pericia mecánica no encontró fallas mecánicas en el rodado.

Los pesquisas especulan que el colectivero puede haber perdido el control tras pasar un pronunciado lomo de burro ubicado metros antes del lugar de impacto. Al ser un conductor profesional no debería haber tenido problemas para dominar el vehículo y este punto es el que motivó la imputación por un delito culposo.

accidentes en mendoza corralitos 2.jpg

Accidente en Guaymallén

Eran cerca de las 12.30 del miércoles, cuando Jorgelina y su hija Lupe estaban en la parada de colectivo de calle Salcedo y Severo del Castillo, frente al colegio Dios Padre, a metros de la conocida rotonda de Salcedo, en el ingreso a Corralitos, en Guaymallén.

Mientras esperaban el colectivo para ir a su casa, un micro del Grupo 200 conducido por un hombre de 27 años, pasó a alta velocidad y no habría frenado en el lomo de burro que hay en la calzada, lo que habría hecho que se fuera hacia la vereda de la parada de colectivo y atropellara a la mujer y a su hija.

Había mucha gente en el lugar, debido a que era el horario de salida de los chicos del colegio. Las personas auxiliaron de inmediato a la nena, quien tenía una pierna herida, mientras que su madre había quedado atrapada entre el micro y un cesto de cemento de basura ubicada en la misma parada de colectivos.