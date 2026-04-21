Identificaron al mecánico de la tragedia con el micro: quién es el hombre que murió por aplastamiento

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia y el intento de auxilio de testigos ocasionales, las heridas sufridas fueron fatales. El Gabinete de Criminalística y el Ministerio Público Fiscal trabajaron en el lugar para determinar las causas exactas del desperfecto técnico que desencadenó la fatalidad.

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Tragedia en Río Negro: quién era el mecánico que murió aplastado

Horas después de la tragedia, fuentes judiciales confirmaron que la víctima fue identificada como Guillermo Fabián Guiñazú, de 56 años. Guiñazú era un vecino sumamente respetado y conocido en el ambiente de la mecánica en Catriel, reconocido por sus años de trayectoria y su oficio en el arreglo de vehículos pesados.

La noticia de su fallecimiento generó una profunda tristeza entre vecinos y colegas, quienes lo recordaron como un hombre trabajador y muy vinculado a la actividad comercial de la zona.

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De acuerdo al informe médico legal, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático, producto del aplastamiento sufrido.

Las herramientas utilizadas en la maniobra, incluyendo el crique hidráulico, fueron secuestradas por la Justicia para ser sometidas a peritajes técnicos que esclarezcan si se trató de una falla del material o de un error accidental en su colocación.