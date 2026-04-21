La comunidad de Catriel, Río Negro, se encuentra conmocionada tras un fatal accidente laboral que terminó con la vida de un querido trabajador local. La tragedia se registró en la intersección de las calles Brasil y Mosconi, donde un mecánico se encontraba realizando tareas de mantenimiento en un colectivo de gran porte.
Identificaron al mecánico de la tragedia con el micro: quién es el hombre que murió por aplastamiento
Una terrible conmoción provocó la muerte de un mecánico, protagonista de una tragedia impensada cuando arreglaba un micro
Según las primeras pericias, la víctima utilizaba un criquet hidráulico para elevar el micro y trabajar en la zona de los ejes, pero el mecanismo cedió de forma imprevista.
El desplome del micro no le dio tiempo de reacción al mecánico, quien quedó atrapado debajo del chasis del micro.
A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia y el intento de auxilio de testigos ocasionales, las heridas sufridas fueron fatales. El Gabinete de Criminalística y el Ministerio Público Fiscal trabajaron en el lugar para determinar las causas exactas del desperfecto técnico que desencadenó la fatalidad.
Tragedia en Río Negro: quién era el mecánico que murió aplastado
Horas después de la tragedia, fuentes judiciales confirmaron que la víctima fue identificada como Guillermo Fabián Guiñazú, de 56 años. Guiñazú era un vecino sumamente respetado y conocido en el ambiente de la mecánica en Catriel, reconocido por sus años de trayectoria y su oficio en el arreglo de vehículos pesados.
La noticia de su fallecimiento generó una profunda tristeza entre vecinos y colegas, quienes lo recordaron como un hombre trabajador y muy vinculado a la actividad comercial de la zona.
De acuerdo al informe médico legal, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático, producto del aplastamiento sufrido.
Las herramientas utilizadas en la maniobra, incluyendo el crique hidráulico, fueron secuestradas por la Justicia para ser sometidas a peritajes técnicos que esclarezcan si se trató de una falla del material o de un error accidental en su colocación.