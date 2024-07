Honoria Jorge lleva 80 días desaparecida y todavía no se sabe nada de ella

Honoria Jorge, de 87 años, se fue de su casa de Tunuyán hace 80 días y su familia todavía no sabe nada de ella. Su nieta Yanina Coria contó que la mujer sufría de depresión y muchas veces había manifestado que no quería vivir más. A pesar de esto, la mujer no fue encontrada y su desaparición es un misterio para sus allegados y pesquisas.