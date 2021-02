Lorena Alfaro relató el trágico accidente en Ciudad que ocurrió minutos antes de las 13 del viernes pasado. "Mi mamá la llevaba porque yo trabajo a la vuelta del lugar. Ella iba feliz porque me iba a ver a mí. Pero mi mamá me llamó y me dijo que la habían atropellado", dijo en declaraciones a Hola Mendoza.