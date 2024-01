patrulla de rescate cerro camello sur cacheuta.jpg Los patrullas encontraron a las mujeres alrededor de las 2 de este miércoles, luego de varias horas de caminata. Imagen ilustrativa.

La mujer que informó la novedad dijo que iba con ellas, pero no pudo seguir y regresó hacia el refugio Scaravelli donde sus amigas tenían que llegar a las 14, pero todavía no sabía nada de ellas. Su mayor preocupación era que se hacía de noche, no iban a tener buena visibilidad y la baja temperatura.

Rápidamente se montó un operativo para buscar a las andinistas, y personal de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza hizo contacto con las mujeres alrededor de las 2 de este miércoles.

Las asistieron y les dieron bebidas calientes para que recuperaran algo de calor, y continuaron el descenso por sus propios medios. Y fue así que llegaron al refugio Scaravelli a las 6.30 en buen estado de salud.

De todas formas, fueron asistidas por médicos que detectaron que la mujer de 50 años tenía una lesión en su rodilla izquierda y sufrió un esguince en su mano izquierda.