General Rodríguez: baleó a una vecina en el Día de la Madre porque le molestaba la música

El hecho se registró el domingo último, cerca de las 15, en una casa de la calle 25 de Mayo y Camino Viejo Navarro, del barrio Nazareno de Rodríguez, al oeste del conurbano bonaerense.

En una vivienda se encontraba reunida una familia integrada por ocho personas que almorzaban en el comedor cuando, desde la casa lindera, un vecino disparó directamente hacía la muchedumbre desde un alambrado divisorio con lona verde.

"Te dí..." Te dí...", gritó el agresor al herir a Marcela Alejandra Boch, de 34 años, dueña de la vivienda, quien sufrió un roce de bala en el cuello y fue trasladada rápidamente al hospital local para su atención médica.

Los policías de la Comisaría 1ª de General Rodríguez, junto a investigadores de la Estación Policial de Moreno y General Rodríguez, allanaron más tarde la propiedad del hombre, donde hallaron una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros con un cartucho en recamara y cuatro en el cargador; un revólver, dos escopetas calibre 16 y un fusil marca Taurus con seis municiones.

General Rodríguez las armas secuestradas al hombre que baleó a una vecina.jpg

Los informantes indicaron que ninguna de las armas estaba en regla.

Este martes, Marcela contó al canal de noticias C5N que tras dispararle su vecino le dijo: "Esto es para vos".

"Estaba por comer en el Día de la Madre con mis hijos y no terminé el primer bocado de carne cuando escuche el disparó. Yo estaba parada y tiró directamente. Podría haberme matado a mi o algunos de mis hijos", agregó la mujer, quien aseguró que "no es la primera vez" que ocurre un hecho así con ese hombre.

"Yo lo miro y me agarra una convulsión. El hombre me mató a uno de los perros cuando mis hijos pasaban. La semana pasada me mató a un gato y gallinas. Puede matar hasta a uno de los chicos", agregó.

Sobre las consecuencias de las heridas sufridas, Marcela dijo que no pudieron extraerle la esquirla que la impactó.

Una fuente de la pesquisa consultada por Télam explicó al respecto que la salud de la mujer está en riesgo porque una esquirla le quedó alojado en una de las vértebras y si se desplaza podría dejarla paralizada.

https://twitter.com/ragotelam/status/1450472098535776263 "Te dí. Te dí..." le dijo un jubilado a una vecina a la que baleó en General Rodríguez. Cansado de la música alta en los festejos por el Día de la Madre. Desde su casa tiró y estaban ocho personas reunidas festejando. También habían chicos. Tenía un arsenal en la casa sin papeles pic.twitter.com/9EtHc0CooP — Policiales y Judiciales (RAGO) (@ragotelam) October 19, 2021

El hombre detenido se encuentra alojado en la sede policial a disposición de la fiscal 9 de General Rodríguez, Andrea Rodríguez, que llevaba a cabo diversas diligencias para avanzar en la causa.