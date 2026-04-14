Este fin de semana ocurrió un hecho que pocos pueden entender en los alrededores de La Bombonera, cuando un hombre que había llevado a ver a sus hijos el partido de Boca los abandonó en la entrada de la de la cancha. Ante la desesperante situación de los menores, tuvo que intervenir la policía.
Fue a ver a Boca con sus hijos pero ocurrió algo inesperado: la intervención de la Policía
En los alrededores de la cancha de Boca ocurrió algo inesperado, y tuvo que intervenir la Policía. Los detalles del irresponsable hecho
Al encontrarse con dificultades para ingresar a la cancha, aparentemente por falta de entradas, este padre tomó la irresponsable decisión de dejar a sus hijos a la deriva.
Niños abandonados en el Barrio de La Boca
La situación fue detectada por efectivos de la policía de la Ciudad que formaban parte del operativo de seguridad habitual en el barrio de La Boca. Los agentes divisaron a los niños, quienes se encontraban solos, desorientados y con signos visibles de miedo.
Más precisamente, fue la oficial Carla Ramírez, una de las primeras en asistir a los menores, destacó la vulnerabilidad en la que se encontraban los chicos en medio de un evento de tal magnitud.
Mientras el padre se encontraba dentro del estadio, los efectivos lograron identificar a los menores y contactar de urgencia a su madre. La mujer se presentó poco después en el lugar para retirar a sus hijos, visiblemente afectada.
La justicia comenzó a investigar el accionar del progenitor bajo la figura de omisión de cuidado o abandono de persona, considerando que el entorno de un partido de Boca no es un lugar seguro para dejar solos a los niños.
Como no puede ser de otra manera, la irresponsabilidad de este padre ha generado repercusiones y comentarios negativos en las redes sociales, en tanto que la situación judicial tendrá que resolverse.
Las posibles consecuencias legales para el padre
- Un juez puede determinar que el padre no es apto para el cuidado directo de los hijos de forma temporal, estableciendo regímenes de visita supervisados.
- El Ministerio de Seguridad puede incluir al padre en el programa "Tribuna Segura", prohibiéndole la entrada a cualquier estadio del país por tiempo indeterminado (meses o años).
- Boca Juniors, como institución, tiene la potestad de suspender su condición de socio (si lo fuera) o aplicarle sanciones internas por conducta inapropiada en las instalaciones o inmediaciones.
- El padre no solo arriesga una condena penal de cumplimiento efectivo (si tiene antecedentes o si el peligro fue extremo), sino que lo más probable es que se le prohíba volver a la cancha por mucho tiempo.