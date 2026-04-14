Fue a ver a Boca con sus hijos pero ocurrió algo inesperado: la intervención de la Policía

Más precisamente, fue la oficial Carla Ramírez, una de las primeras en asistir a los menores, destacó la vulnerabilidad en la que se encontraban los chicos en medio de un evento de tal magnitud.

Mientras el padre se encontraba dentro del estadio, los efectivos lograron identificar a los menores y contactar de urgencia a su madre. La mujer se presentó poco después en el lugar para retirar a sus hijos, visiblemente afectada.

policia, buenos aires La Policía identificó solo a los niños y actuó de inmediato.

La justicia comenzó a investigar el accionar del progenitor bajo la figura de omisión de cuidado o abandono de persona, considerando que el entorno de un partido de Boca no es un lugar seguro para dejar solos a los niños.

Como no puede ser de otra manera, la irresponsabilidad de este padre ha generado repercusiones y comentarios negativos en las redes sociales, en tanto que la situación judicial tendrá que resolverse.

Las posibles consecuencias legales para el padre