El "pacto de silencio" en el caso del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en el verano de 2020, no solo se rompió, sino que además estalló en mil pedazos. En las últimas horas, Lucas Pertossi, condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario, decidió alzar la voz desde su encierro para intentar cambiar su destino judicial.
Fernando Báez Sosa: Fernando Burlando desmintió a Lucas Pertossi y dijo que "la remera de él también está con sangre"
Después de que Lucas Pertossi afirmara que no tocó a Fernando Báez Sosa la noche del crimen, el abogado Fernando Burlando aseguró que su remera tenía sangre del joven asesinado
Sin embargo, su renovado relato de "arrepentimiento y distancia" chocó de frente con un dato que el abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, se encargó de recordar con frialdad quirúrgica.
Lucas Pertossi reapareció con una narrativa que busca la nulidad de su condena. Según su nueva defensa, él fue un "testigo presencial con un celular", cuya única culpa fue la inacción. "Yo nunca lo toqué" y "mi error fue grabar" son las frases que resuenan en su pedido ante la Corte Suprema bonaerense.
Pertossi intenta instalar la idea de que su cambio de ropa posterior al crimen -la bermuda y chomba con la que fue al McDonald's- fue por pura "transpiración" y no para ocultar pruebas.
El golpe de gracia de Burlando
La respuesta del abogado Fernando Burlando no se hizo esperar y fue demoledora. Mientras Pertossi intenta suavizar su rol, el letrado recordó un detalle que las pericias de ADN grabaron a fuego en el expediente: la sangre de Fernando Báez Sosa no miente.
"Dice que no participó, pero su ropa habla por él. La remera que usó Lucas Pertossi esa noche también tenía rastros hemáticos de la víctima", sentenció Burlando, desarmando la teoría de que el joven estuvo a una distancia segura simplemente filmando.
Para la querella, el dato es contundente: si Lucas Pertossi solo hubiera grabado a varios metros de distancia, como sostiene en su última declaración, no habría transferencia de ADN en sus prendas. La presencia de sangre de Fernando Báez Sosa en su ropa lo ubica en el radio de ataque, participando de la "manada" que rodeó y golpeó al joven estudiante de derecho.
El cambio de ropa: ¿Higiene o encubrimiento?
La crónica de esa madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell dicta que, tras el ataque, Lucas Pertossi regresó a la casa que alquilaban y se cambió de ropa. En sus declaraciones recientes, él afirma que lo hizo porque estaba "incómodo y transpirado". Sin embargo, Burlando sostiene que fue un acto deliberado de descarte de evidencia.
El dato de la remera manchada vuelve a poner a Lucas Pertossi en el centro de la escena, no como un camarógrafo accidental, sino como un engranaje necesario del plan criminal.
Ahora, mientras Lucas Pertossi apuesta a que la Corte Suprema considere que su defensa anterior fue deficiente por compartir abogado con los condenados a perpetua, la realidad material del expediente le devuelve una imagen distinta.
La estrategia de "despegue" parece tambalear ante la ciencia forense. Como señaló Burlando, se puede cambiar el discurso y el abogado, pero es imposible borrar la sangre que quedó impregnada en la ropa aquella madrugada.