Fernando Báez Sosa: Fernando Burlando desmintió a Lucas Pertossi y dijo que "la remera de él también está con sangre"

Pertossi intenta instalar la idea de que su cambio de ropa posterior al crimen -la bermuda y chomba con la que fue al McDonald's- fue por pura "transpiración" y no para ocultar pruebas.

El golpe de gracia de Burlando

La respuesta del abogado Fernando Burlando no se hizo esperar y fue demoledora. Mientras Pertossi intenta suavizar su rol, el letrado recordó un detalle que las pericias de ADN grabaron a fuego en el expediente: la sangre de Fernando Báez Sosa no miente.

"Dice que no participó, pero su ropa habla por él. La remera que usó Lucas Pertossi esa noche también tenía rastros hemáticos de la víctima", sentenció Burlando, desarmando la teoría de que el joven estuvo a una distancia segura simplemente filmando.

Crimen de Villa Gesell el joven asesinado Fernando Baez Sosa.jpg Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes en enero de 2020 en Villa Gesell por un grupo de rugbiers

Para la querella, el dato es contundente: si Lucas Pertossi solo hubiera grabado a varios metros de distancia, como sostiene en su última declaración, no habría transferencia de ADN en sus prendas. La presencia de sangre de Fernando Báez Sosa en su ropa lo ubica en el radio de ataque, participando de la "manada" que rodeó y golpeó al joven estudiante de derecho.

El cambio de ropa: ¿Higiene o encubrimiento?

La crónica de esa madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell dicta que, tras el ataque, Lucas Pertossi regresó a la casa que alquilaban y se cambió de ropa. En sus declaraciones recientes, él afirma que lo hizo porque estaba "incómodo y transpirado". Sin embargo, Burlando sostiene que fue un acto deliberado de descarte de evidencia.

El dato de la remera manchada vuelve a poner a Lucas Pertossi en el centro de la escena, no como un camarógrafo accidental, sino como un engranaje necesario del plan criminal.

Ahora, mientras Lucas Pertossi apuesta a que la Corte Suprema considere que su defensa anterior fue deficiente por compartir abogado con los condenados a perpetua, la realidad material del expediente le devuelve una imagen distinta.

La estrategia de "despegue" parece tambalear ante la ciencia forense. Como señaló Burlando, se puede cambiar el discurso y el abogado, pero es imposible borrar la sangre que quedó impregnada en la ropa aquella madrugada.