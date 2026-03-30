Un condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa dijo que "nadie tuvo la intención de matar"

Dolores Crimen de Villa Gesell amigos pidiendo justicia por Fernando Báez Sosa.jpg Fernando Báez Sosa tenía 18 años y era hijo único.

Crimen de Fernando Báez Sosa: "Todo pasó en un segundo"

El condenado Pertossi aseguró durante la entrevista periodística con Mauro Szeta que "nunca" vio a su amigo Máximo Thomsen -uno de los cinco condenados como autores del crimen- ni a la víctima, Fernando Báez Sosa, durante el altercado ocurrido en la calle.

"Escuché gritos y mucho quilombo pero que todo pasó en un segundo", dijo como justificativo de que no llegó a dimensionar la gravedad de la situación como para intentar detenerla.

Aquella madrugada, poco antes de irse a dormir al alojamiento alquilado en las inmediaciones, los atacantes y condenados por la muerte de Fernando Báez Sosa fueron directamente a una cadena de hamburgueserías, donde quedaron filmados mientras hacían fila para pagar: “No se habló de la pelea sino de la noche y de chicas”, dijo el condenado.

Crimen Báez Sosa-Condenados en la hamburguesería Poco después de la muerte de Fernando Báez Sosa, Lucas Pertossi (remera a rayas) y los demás rugbiers, en una cadena de comidas rápidas.

Lucas Pertossi, quien insistió con fue "mal defendido" durante el proceso judicial que derivó en las condenas, en 2023, fue cuestionado públicamente por haber enviado a sus amigos, minutos después de la tragedia, un audio de Whatsapp donde manifestó: "Caducó", lo que cual fue interpretado como en referencia a la víctima.

“No me acordaba, no podía creer por qué me referí de esa manera. Estaba en shock”, justificó uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

La muerte de Fernando Báez Sosa, según el fallo judicial

Tomando como referencia las conclusiones de los peritajes médicos, el Tribunal que condenó a ocho rugbiers consideró que la muerte de Fernando Báez Sosa fue "instantéanea".

La misma se produjo, tras los golpes en la cabeza, como consecuencia de un "paro cardiorrespiratorio por shock neurogénico, producto de los múltiples traumatismos de cráneo que generaron una hemorragia masiva intracraneana intraparenquimatosa".

Al cierre del debate fueron condenados como autores: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli.

Y como partícipes: Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz.