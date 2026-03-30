Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, en 2020, se declaró "arrepentido de no haber evitado" la golpiza que terminó con la muerte del muchacho de 18 años y dijo que no hubo ningún plan sino que fue una tragedia. "Nadie tuvo la intención de matar".
Un condenado por el crimen de Fernando Báez Sosa dijo que "nadie tuvo la intención de matar"
El rugbier Lucas Pertossi, sentenciado a 15 años de cárcel por la muerte de Fernando Báez Sosa en Villa Gessell, se defendió en una entrevista. "Fue una tragedia", dijo
En diálogo con el periodista Mauro Szeta, Lucas Pertossi -que cumple la pena de 15 años de cárcel por haber sido considerado partícipe secundario- cuestionó la defensa en juicio en bloque junto con los otros participantes del crimen "porque no todos hicimos lo mismo: Yo quería declarar y contar lo que pasó, pero me dijeron que no hacía falta”.
"Se fue de las manos", dijo Lucas Pertossi acerca de la golpiza que terminó con la muerte de Fernando Báez Sosa a las 4.44 del domingo 18 de enero de 2020 en las afueras del boliche Le Brique, en la ciudad balnearia Villa Gessell.
Crimen de Fernando Báez Sosa: "Todo pasó en un segundo"
El condenado Pertossi aseguró durante la entrevista periodística con Mauro Szeta que "nunca" vio a su amigo Máximo Thomsen -uno de los cinco condenados como autores del crimen- ni a la víctima, Fernando Báez Sosa, durante el altercado ocurrido en la calle.
"Escuché gritos y mucho quilombo pero que todo pasó en un segundo", dijo como justificativo de que no llegó a dimensionar la gravedad de la situación como para intentar detenerla.
Aquella madrugada, poco antes de irse a dormir al alojamiento alquilado en las inmediaciones, los atacantes y condenados por la muerte de Fernando Báez Sosa fueron directamente a una cadena de hamburgueserías, donde quedaron filmados mientras hacían fila para pagar: “No se habló de la pelea sino de la noche y de chicas”, dijo el condenado.
Lucas Pertossi, quien insistió con fue "mal defendido" durante el proceso judicial que derivó en las condenas, en 2023, fue cuestionado públicamente por haber enviado a sus amigos, minutos después de la tragedia, un audio de Whatsapp donde manifestó: "Caducó", lo que cual fue interpretado como en referencia a la víctima.
“No me acordaba, no podía creer por qué me referí de esa manera. Estaba en shock”, justificó uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.
La muerte de Fernando Báez Sosa, según el fallo judicial
Tomando como referencia las conclusiones de los peritajes médicos, el Tribunal que condenó a ocho rugbiers consideró que la muerte de Fernando Báez Sosa fue "instantéanea".
La misma se produjo, tras los golpes en la cabeza, como consecuencia de un "paro cardiorrespiratorio por shock neurogénico, producto de los múltiples traumatismos de cráneo que generaron una hemorragia masiva intracraneana intraparenquimatosa".
Al cierre del debate fueron condenados como autores: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli.
Y como partícipes: Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz.