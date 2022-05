Femicidio: una mujer fue asesinada a golpes en su casa y buscan a su pareja

El cuerpo de la mujer fue hallado tendido en la cama de la vivienda que alquilaba su pareja, Sergio Romero, por sus tres hijos más pequeños, de 6, 8 y 12 años.

Romero, de 49 años, que es padre del menor de los chicos, ya no se encontraba en el lugar y hasta el momento permanecía en calidad de prófugo, indicó el sitio local Infocañuelas.

El hombre fue visto por última vez este domingo por la mañana cuando salía de su casa a bordo de una bicicleta celeste y ahora es buscado por efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI), de Cañuelas.

A simple vista, la víctima presentaba un hematoma con perforación en el pómulo derecho, según pudo constatar la Policía.

Soledad, la hija mayor de Castillo y quien no se hallaba presente en el lugar, dijo que Romero "le pegaba constantemente" y "la maltrataba" a su madre, quien ya lo había denunciado ante la Justicia por amenazas un año atrás, por lo que presentaba un impedimento de acercamiento.

"Yo sabía que esto iba a terminar de pasar y siempre le decía que no podía seguir así", sostuvo en diálogo con el canal TN.

La joven dijo que pese a la denuncia y la restricción de acercamiento, la pareja se había reconciliado y sus integrantes pasaban la noche juntos.

"Ella se iba a la casa de él a pasar la noche y volvía siempre a las 6 con mis hermanitos. Como no volvió, ellos la fueron a buscar y la encontraron muerta en la cama", contó.

Cañuelas mujer femicidio.jpg Graciela Castillo, la mujer que fue asesinada a golpes mientras dormía en su casa de Cañuelas

Soledad indicó que la casa estaba cerrada con llave, pero los niños sabía que el hombre las dejaba fuera de la casa y la encontraron. También sostuvo que la policía encontró una masa con la que se habría concretado el femicidio.

En tanto, otro de los hijos de la víctima, Sebastián, relató ante los medios de prensa que su madre era víctima de violencia de género por parte de Romero, a quien calificó como "un violento".

"Estoy hecho pedazos. Él siempre la golpeaba. Nosotros siempre le decíamos que lo deje. Él ya tenía una perimetral. Muchas veces le dije a mi mamá que no vaya más a verlo. Yo tenía la intuición de que esto no venía muy bien", dijo este lunes el hijo de Graciela en diálogo con el canal de noticias C5N.

El joven relató que la noche previa al asesinato, su madre había salido a un boliche junto con Romero, tras lo cual llegó de bailar ebria y se acostó a dormir.

"Él debe haber aprovechado la situación para matarla cuando estaba durmiendo. Después él se llevó todo. Lo único que dejó es el celular", agregó.

A su vez, el joven denunció que el sospechoso tenía antecedentes por violencia de género contra una ex pareja, que "era un prófugo de la justicia" y que no sabe "qué hacía suelto".

"Este hombre tenía una condena de 25 años y no sé qué hacía suelto. Él tendría que estar preso hace muchos años. Al muchacho no le importa nada", indicó el joven, quien además advirtió directamente a Romero: "Si me estás viendo, ni te aparezcas. Yo te voy a buscar por cielo y tierra".

Además, el hijo de la mujer asesinada aseguró que el prófugo "tiene familiares policías que lo están ocultando" y dijo que hasta la tarde de este lunes "no se comunicó nadie de la justicia con la familia".

Por su parte, la hermana de víctima, Mariela, publicó un posteo en la red social Facebook con una foto de la pareja, sobre la cual escribió: "Maldito cobarde mataste a mi hermana (...) Justicia por ella".

En tanto, conocidos de la víctima colocaron un crespón negro en su perfil junto a un pedido de justicia para la víctima.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Violencia de Género de Cañuelas, a cargo de Javier Berlingieri, quien dispuso una serie de medidas tendientes a encontrar al sospechoso.