Femicidio en San Rafael: el acusado había sido considerado "no peligroso"

En diálogo con FM Vos y Diario San Rafael, Sonia Páez, una amiga de la víctima señaló que ya estaba preocupada por ella. "Hacía dos semanas que yo no la dejaba asistir a la escuela, porque el tipo estaba suelto. Él había estado detenido y la justicia lo había liberado en septiembre. Tenía una prohibición de acercamiento y lo liberaron porque el psicólogo había dicho que no era peligroso y no era para tenerle temor. Y ahora, Natalia dejó tres niños discapacitados. Nosotros por eso pedimos justicia, porque sabemos que este asesino se va a hacer pasar por loco”, aseguró la mujer.