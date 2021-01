Fuentes policiales y judiciales informaron que la mujer falleció casi en el acto, mientras que su marido sufrió heridas ya que también fue alcanzado por el tren.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital Hospital Diego Thompson de San Martín, donde fue atendido y dado de alta.

Según las fuentes, desde un principio la investigación comenzó a direccionarse como un hecho provocado intencionalmente, ya que el motorman de la formación declaró que vio un forcejeo entre la víctima y su marido, llamado Hernán Gabriel Carnero (48).

De esta manera, el trabajador ferroviario aseguró que el hombre fue el que arrojó a la mujer hacia las vías.

Con estos datos, personal de la comisaría 3ra. de San Isidro aprehendió al sospechoso de femicidio y lo alojó en esa dependencia.

La fiscal de la causa, Laura Zyseskind, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género del Departamento Judicial San Isidro, dispuso una serie de medidas tendientes a dilucidar el hecho.

Carnero fue indagado por la funcionaria judicial que lo imputó por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género".

El sospechoso se negó a declarar y continuará detenido por el crimen de Vallejos, quien vivía en la localidad de José León Suárez, partido de San Martín.

"No tenían hijos pero era una pareja que convivía desde hacía muchos años, hay elementos que permiten sostener que la víctima ya había sufrido en otras oportunidades violencia física por parte de este señor, aunque no había denuncias previas", precisó un vocero encargado de la pesquisa citado por la agencia estatal Télam.