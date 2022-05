Ever Guerrero, que zafó el caso Carleti, ahora está preso por un robo de índole sexual

La hipótesis fiscal sostiene que en la madrugada del 5 de mayo pasado, los hermanos Guerrero se encontraban junto a Josefina Alejandra Flores en el departamento de un hombre ubicado en calle Ricardo Bustos, en La Consulta, San Carlos. El propietario les transfirió 4 mil pesos ya que debía pagar un servicio sexual que había contratado con Flores, aunque el trío de jóvenes comenzó a exigirle más dinero sino le iban a comentar la situación a su esposa.

SOlange Guerrero.jpg Solange Guerrero también está detenida por el hecho en San Carlos.

El hombre aseguró que no tenía más plata pero aseguró que le iba a escribir a una amiga para que le envíe mediante la aplicación Mercado Pago. Los agresores le quitaron el celular e ingresaron a la cuenta donde constataron que no tenía saldo. Si bien intentaron sacar un crédito, tampoco lo lograron.

En ese momento, Josefina Flores le sacó las llaves del auto y en el interior del rodado encontró 11 mil pesos en efectivo que sustrajo. Luego volvió al departamento y la situación se había tornado violenta: la víctima le había mandado un mensaje a una amiga pidiendo auxilio y los hermanos Guerrero se habían dado cuenta de eso.

Con amenazas a filo de cuchillo y golpes en el rostro, obligaron a que le vuelva a escribir a su amiga y le diga que estaba todo bien pero que necesitaba 20 mil pesos en efectivo. Finalmente, los ladrones se fueron no sin antes amenazarlo: "Acordate porque sé donde vivís, tenés hijos y no me va a temblar la mano".

El Unidad Fiscal del Valle de Uco imputó a los tres sospechosos por robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en banda y solicitó la prisión preventiva, que deberá resolver un juez en los próximos días.

En tanto que Ever Guerrero también fue acusado por encubrimiento ya que cuando fue detenido, el 18 de mayo pasado, tenía en su poder un teléfono celular que estaba con pedido de captura luego de haber sido robado días atrás.

Caso Carleti

La empresaria Norma Carleti (61) fue asesinada durante la noche del domingo 5 de marzo de 2018 en su casa de República de Siria y Almirante Brown. Recibió 55 puñaladas que terminaron con su vida en el acto. Los asesinos huyeron del lugar sin sustraer un sólo elemento.

Hay cuatro condenados por el hecho de sangre. Tres a prisión perpetua: Leonardo Hisa como instigador, Juan Carlos Guerrero como partícipe primario y su hijo Kevin como autor material. La Fiscalía probó en el juicio que Leonardo Hisa contactó a Guerrero padre, a quien conocía por motivos laborales, y les pagó dinero a sus hijos para ultimar a su expareja.

imagen.png Leonardo Hisa y los tres Guerrero (el padre y dos hijos) fueron declarados culpables del crimen de Norma Carleti por un jurado popular.

Pero en el caso de Alexis Guerrero, quien recibió una pena de 5 años de prisión como partícipe secundario de homicidio en ocasión de robo, el jurado contempló que fue a la casa de Norma Carleti para cometer un robo, sin saber que la mujer iba a ser asesinada.

Meses después de la sentencia, Hisa terminó saliendo de la cárcel al obtener el beneficio del arresto domiciliario por cuestiones vinculadas a su salud.