Rocío Codina Banes, la hermana de Sebastián, accedió a un breve diálogo, y señaló que es desesperante la falta de información sobre el paradero de su hermano. También informó que sus padres están afectados físicamente por la dolorosa situación.

Consultada sobre si había novedades en el caso de desaparición de su hermano, Rocío confesó: "Nos sorprendió que se mencionara que mi hermano tenía que reunirse con su jefe, ya que a nosotros no se nos dio esa información. Él (su jefe) no accede a informarnos más, así que saber esto es algo nuevo para nosotros".

Luego sumó un pedido: "En general, la policía sabe los mismo que nosotros, y nada más. Lo que pedimos encarecidamente, es que se revisen los celulares del jefe, dueño de la feria; y del acompañante de habitación que tenía mi hermano".

sebastian-codina-banes-marcha.jpg

Respecto a este amigo que convivía con su hermano, detalló: "Vivía sólo por su cuenta en un lugar que le prestó su jefe, que era amigo de él. Trabajaban juntos, por ahí lo llevaba a pintar, a hacer compras, y trabajos así".

Sobre los indicios de la desaparición, expresó: "El martes 17, él le manda un mensaje a una chica, porque habían quedado de acuerdo para ir a una pileta con unos amigos. A las 12 del mediodía, le pregunta a esta chica como ¿Qué onda? - La chica le responde, y ahí ya desde ahí no le llegaron más mensajes al celular. Ese fue el último contacto que tuvo con otra persona".

Aún no hay nada en concreto, pero hubo una falsa alarma. "Hubo una persona -que lo conocía- que dijo que le había parecido haberlo visto en un micro, al jueves siguiente (19/1), pero después no ha querido ir a declarar. Le he escrito para preguntarle del tema y no me ha contestado. Posiblemente no ha de estar bien seguro de haberlo visto".

banner-marcha-codina banes (1).jpg Amigos y vecinos de la familia Codina Banes han convocado a una manifestación frente a la Comisaría 44 de Guaymallén, barrio Unimev, para pedir por la aparición de Sebastián.

Convocatoria frente a la Comisaría 44

Este viernes gente allegada a la familia ha organizado una marcha, donde cita a la gente en la plaza del barrio Unimev (Guaymallén) a las 18. "No se quienes lo han organizado, ya que me enteré al abrir el Facebook, donde se ha empezado a viralizar", informó Rocío.

Ella participará, y no sabe si su madre también. Quien no podrá, es el padre de Sebastián, que este miércoles cumplió 59 años, y hace muy poco estuvo internado en terapia intensiva, y su salud no le permite participar.