Escándalo en arresto de un indigente que dormía en un cajero

El parte policial explica que cuando fueron a aprender a Gonzalo Nahuel Rubia Manno, de 27 años (con domicilio en un monoblock de calle Francia, Las Heras), que dormía en el mencionado banco, sucedió que "al arribar personal policial el mismo se levanta ofuscado manifestando que el personal lo estaba agrediendo, al realizarle el palpado de arma amenaza en ese momento con una Gillette y se da a la fuga subiendo a un colectivo en calle Godoy Cruz y Chile de Ciudad, por lo que personal policial de UCAR de Comisaria 1ra MC-195 y MC_197 suben al colectivo y al realizar la aprehensión una pareja interfiere en el accionar del personal policía", reza el parte.

Rubia escapó por calle Chile, y trató de alejarse de sus perseguidores trepándose a un colectivo en la esquina de calle Godoy Cruz. Allí, un ya importante dispositivo policial detuvo al transporte público y bajaron al prófugo. Una pareja de jóvenes intentó interceder en defensa del indigente, y también fueron detenidos por los policías. Quien más protestó contra el accionar fue Diego Martín Valente Navarro, de 36 años y también fue detenido, aunque luego recuperó la libertad.

La detención de quien reclamó por el accionar policial fue muy criticada por los pasajeros que protestaron por la cantidad de policías intervinientes y la rudeza empleada.

Al tomar conocimiento público, a través de las redes sociales, diversas personalidades de la política y los Derechos Humanos, salieron a criticar la situación vivida por los dos detenidos y el modo en que se llevó adelante el arresto. Así se manifestaron el senador justicialista Lucas Ilardo y el abogado y docente Fernando Peñaloza, querellante en los casos de las desapariciones de Johana Chacón y Soledad Olivera.

Por su parte, la Directora de Derechos Humanos de Mendoza, Luz Faingold fue entrevistada este domingo, y reflexionó sobre lo ocurrido: "Pedí un informe no bien recibí el video y se me respondió inmediatamente. Me parece que fue un procedimiento correcto. Quizás con demasiado personal pero está sucediendo un fenómeno de violencia y resistencia a las normas muy grande. La gente está muy violenta y el consumo de alcohol es alto. La policía es la autoridad, si se excede para eso están los órganos que controlan su accionar como la Inspección General de Seguridad, la CPPT (Comité Provincial de Prevención de la Tortura) que integro, etcétera", dijo Faingold, que agregó: "Me han llegado denuncias de agresiones a personal de Recursos Naturales por pedir que apaguen el fuego - algo que está prohibido hacer- y agresiones a una mujer policía por pedir que se ponga el barbijo a alguien en la calle", concluyó la funcionaria.